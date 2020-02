“Variações”, de João Maia, baseado na vida do cantor António Variações, está nomeado nas categorias de Melhor Argumento (João Maia), Melhor Filme e Melhor Ator (Sérgio Praia), de acordo com informação disponível no ‘site’ oficial da SPA.

Ao prémio de Melhor Filme, “Variações” concorre com “Vitalina Varela”, de Pedro Costa” e “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, de Tiago Guedes. Na categoria Melhor Argumento competem também “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas” (Tiago Guedes e Tiago Rodrigues) e “Linhas Tortas” (Carmo Afonso).

Na categoria de Melhor Ator estão ainda nomeados Albano Jerónimo, em “A Herdade”, e Carloto Cotta, por “Diamantino”.

Na área de Cinema é também atribuído o prémio para Melhor Atriz, ao qual concorrem Margarida Vila-Nova, em “Hotel Império”, Sandra Faleiro, “A Herdade”, e Inês Castel-Branco, “Snu”.

Na área da Música, a SPA distingue o Melhor Trabalho de Música Popular (“Vida Nova”, de Manel Cruz, “Respeitosamente”, de Ricardo Ribeiro, e “O Sol Voltou”, de Luís Severo), Melhor Trabalho de Música Erudita (“Sonata para Violino e Piano”, de Pedro Faria Gomes, “Circumnavigare”, de António Chagas Rosa, e “Step Right Up”, de Vasco Mendonça) e Melhor Tema de Música Popular (“Amor, a Nossa Vida”, dos Capitão Fausto, “Guitarras”, da dupla Miramar, e “Window Pain”, de Marinho).

Na área do Teatro são atribuídos prémios de Melhor Espetáculo, Melhor Atriz, Melhor Ator e Melhor Texto Português Representado.

“Karoshi”, com encenação coletiva de Teatro da Cidade, “Tio Vanya”, com encenação de Bruno Bravo, e “Turma de 95”, com encenação de Raquel Castro, competem pelo prémio de Melhor Espetáculo.

Bárbara Branco, em “Lulu”, Joana Bárcia, em “Vemo-nos ao nascer do dia”, e Carla Maciel, em “A Dama das Camélias”, estão nomeadas na categoria de Melhor Atriz, enquanto Paulo Pinto, em “Tio Vanya”, Elmano Sancho, em “Lulu”, e João Gaspar, em “O Beijo de Judas”, na de Melhor Ator.