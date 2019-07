As bandas portuguesas O Bom O Mau e o Azevedo, do Porto, e Mr. Mojo, de Braga, e os espanhóis Here The Captain Speaking The Captain is Dead fecham a programação dos três dias no Centro Cultural de Moledo, no distrito de Viana do Castelo, tendo sido cancelados The Obsessed e Harsh Toke.

O diretor artístico, Ricardo Rios, destaca, das bandas anunciadas, os Stoned Jesus, fundados em 2009, em Kiev, na Ucrânia, que lançaram álbuns como “First Communion”, de 2010, “Seven Thunders Roar”, de 2012, e, o último, “Pilgrims”, lançado no ano passado.

As últimas confirmações juntam-se a nomes como OM, Graveyard, Earthless, Eyehategood, Orange Goblin, Windhand, My Sleeping Karma, Dopethrone, Minami Deutsch e Zig Zags no cartaz da edição deste ano.

“Esta 9.ª edição é bastante especial para nós, não só pelo cartaz, mas pelo terceiro dia de festival, algo que já ambicionávamos há bastante tempo”, disse Ricardo Rios à agência Lusa.

O festival de rock psicadélico e 'stoner rock' conta, pela primeira vez, com três dias de programação, devido ao crescimento do Sonic Blast nas últimas edições, lê-se em comunicado.

Os The Obsessed, um dos cabeça-de-cartaz, cancelaram a atuação no festival “por motivos alheios à organização”, à semelhança de Harsh Toke, provenientes de San Diego, na Califórnia.