Criada por Mark Protosevich - argumentista de "I Am Legend" e do remake de "Oldboy" de Spike Lee - e protagonizada por Colin Farrell, "Sugar" é uma abordagem contemporânea de um dos géneros mais populares e transversais da literatura, do cinema e da televisão: a história do detetive privado. Esta em particular, é contada num estilo noir com a cidade de Los Angeles (na atualidade) como pano de fundo.

Episódio Especial na Twitch da Worten Anúncio muito importante à tripulação Acho Que Vais Gostar Disto: na próxima terça-feira, dia 14 de maio, às 19h00, vamos estar em direto na Twitch da Worten a falar sobre a série "Fallout". O que nos leva a ter que prestar um pequeno esclarecimento a quem nos lê e ouve. Sim, há já algum tempo que temos noção que a popularidade - e qualidade - desta série merecia umas palavrinhas num dos nossos episódios do podcast. No entanto, a verdade é que fomos obrigados a ignorar olimpicamente o tema porque estávamos precisamente a finalizar esta parceria com a loja que "tem tudo e mais não sei o quê". Ora, abordado o mistério que foi a ausência de "Fallout" do nosso alinhamento recente, resta-nos apenas estender o convite a todos para que se juntem a nós na nossa estreia na Twitch em https://www.twitch.tv/wortenpt

O ator irlandês dá vida a John Sugar, um detetive revivalista apaixonado por cinema e pelos tempos de glória de Hollywood, e que vive obcecado em encontrar pessoas incompreendidas que são vítimas de rapto ou sequestro.

Nesta nova série original da Apple, além do bonito palato visual a que a plataforma da maçã nos tem vindo a habituar nas suas produções, vamos acompanhar Farrell durante a sua investigação do misterioso desaparecimento de Olivia, a problemática neta de um famosíssimo produtor de filmes chamado Jonathan Siegel (interpretado pelo veterano James Cromwell, conhecido pelo seu papel em "L.A. Confidencial", e que recentemente interpretou o irmão de Logan Roy em "Succession") .

Só que à medida que tenta determinar e descobrir o que aconteceu à jovem, o detetive Sugar vai desenterrar os segredos da família Siegel, alguns muito recentes, outros há muito enterrados — e que muitas pessoas poderosas na Cidade dos Anjos querem que continuem debaixo de "sete palmos de terra".

A conduzir cinco dos oito episódios da primeira temporada está o conhecido realizador brasileiro Fernando Meirelles ("Cidade de Deus"), sendo os restantes três da responsabilidade de Adam Arkin (ator/realizador de séries e filmes como "A Serious Man" ou "Sons of Anarchy" e filho do falecido Alan Arkin).

Na rubrica Créditos Finais, o João, a Mariana e o Miguel falam ainda sobre A Man in Full e Unfrosted (ambos da Netflix), o novo disco de Dua Lipa ("Radical Optimism") e o bife entre os rappers Kendrick Lamar e Drake.