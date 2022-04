A namorada do fundador da Amazon e segundo homem mais rido do mundo (com uma fortuna estimada em 171.000 milhões de dólares) publicou na rede social Instagram várias fotografias no nosso país.

“Quando finalmente chega o fim de semana e podes divertir-te e descobrir novas águas”, lê-se na publicação de Lauren Sánchez, onde partilha fotografias do casal em Portugal.

Num dos vários comentários que acompanham as fotografias publicadas na conta de Instagram, Sánchez confirma a presença do casal por terras lusas.

Ao comentário de uma utilizadora que pergunta se as fotos correspondem à cidade norte-americana de Seattle, sede da Amazon, a jornalista responde: “É tão bonito quanto Seattle, mas não, é em Portugal”.

Nas stories é ainda visível a estátua da Pietá, na Sé Catedral de Lisboa.