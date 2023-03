"Terminei o guião daquele que será o meu último filme", disse o realizador, entre outros, de "Pulp Fiction", "Kill Bill" e "Sacanas sem Lei" ao delegado-geral do Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que o interrogava sobre o seu livro, "Cinema Speculation".

"Suponho que vá filmá-lo provavelmente no outono", acrescentou, desmentindo boatos em torno da nova produção.

O filme, intitulado "The Movie Critic", passar-se-á em 1977, revelou. Não será dedicado a "uma jornalista, crítica de cinema" e "não é um filme biográfico sobre Pauline Kael", a crítica da revista New Yorker, falecida em 2001, como alguns meios de comunicação noticiaram recentemente.

Com filmes repletos de referências cinéfilas, Tarantino, de 60 anos, já prestou homenagem à indústria americana do final dos anos 1960 e começo dos 1970 no seu nono e até agora último filme, "Era uma vez em Hollywood" (2019).

O cineasta disse em várias oportunidades que gostaria de encerrar a sua carreira após ter realizado dez filmes (contando como um única longa-metragem as duas partes de "Kill Bill").