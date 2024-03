Em comunicado enviado à imprensa a sala da Rua António Maria Cardoso, em Lisboa, anuncia que a entrada será livre para o espetáculo Fedra (Não é de Pedra), de Martim Pedroso e os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro São Luiz, no dia 27 março, a partir das 15h00. Esta será uma sessão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Esta peça conta no elenco com Ana Afonso Lourenço, Joana Cotrim, Margarida Bakker, Matamba Joaquim, Paula Guedes, Paulo Veiga Nuno, Rita Lello, Tomás de Almeida e Vasco Lello e é uma versão livre baseada em algumas passagens de autores como Eurípides, Séneca, Racine, Sarah Kane que procura o seu próprio lugar na contemporaneidade.

De acordo com o teatro, Fedra é uma mulher aristocrata de meia-idade, esposa do rei Teseu, que é tomada pelo desejo do seu próprio enteado Hipólito. "Um arquétipo que foi, ao longo dos séculos e das dramaturgias, alvo de polémicas e nojo, mas também motivo de reflexão, fascínio e respeito. Fedra faz parte do espetro das grandes mulheres trágicas revolucionárias que vão contra as regras da sociedade por motivos que se prendem com a verdade do corpo que está bem longe, quase sempre, da verdade da razão e da moral", refere a sinópse.

Os lugares na sala estão sujeitos à lotação da mesma. O espetáculo começa às 20h00.