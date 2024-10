Sob a responsabilidade da LISBOA CULTURA vai reforçar a oferta para artes performativas e disponibilizar um novo conceito, enquanto espaço de acolhimento e apresentação para produções independentes e para companhias que não dispõem de espaço próprio.

A intervenção realizada no Variedades efetuada pela Lisboa Ocidental SRU, procurou preservar o glamour e a identidade do teatro, e revitalizá-lo enquanto centro de espetáculos adaptado às exigências legais e técnicas contemporâneas.

O Teatro Variedades está classificado no Conjunto de Interesse Público da Avenida da Liberdade e a obra de requalificação do edifício integra-se na intervenção no recinto do Parque Mayer, estando o edifício incluído na área do Plano de Pormenor do Parque Mayer.

O projeto, da autoria do arquiteto Manuel Aires Mateus, apostou em soluções de simplicidade e reabilitou os principais elementos que caracterizam o edifício - o pórtico, o foyer, o auditório e o palco –, completando-o com uma nova envolvente funcional, nomeadamente através da construção de novos espaços de acesso e circulação entre pisos, de apoio e de serviço, e de cariz técnico.

O “novo” Teatro Variedades conta com cerca de 300 lugares sentados - com cadeiras desenhadas pelo Arquiteto Manuel Aires Mateus - distribuídos pela Sala principal, a construção de uma bancada e camarotes no piso do balcão e frisas nas laterais da plateia. O Palco mantém as dimensões originais (7,90m de profundidade e 16,80m de largura entre paredes, com avançado em cerca de 3m da boca de cena).

O Foyer, com triplo pé direito, integra o pórtico da fachada principal da construção inicial e o guarda-vento original em madeira. O Lounge envidraçado tem acesso direto ao exterior e à sala. A Bilheteira está instalada no foyer, inclui balcão adequado a pessoas com mobilidade condicionada e compartimento com cacifos para utilização pública.

Conta com 4 camarins providos de bancada para maquilhagem e lavatório, assim como instalações sanitárias e duches destinadas aos artistas.

O Teatro Variedade garante acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada para público, garante a organização em comunicado.

“A reabertura do Teatro Variedades é um momento extraordinário para a cidade de Lisboa e para a sua enorme comunidade artística e cultural. O novo edifício, espaço icónico e quase centenário do teatro de revista português, vem trazer uma nova dinâmica à cidade e enriquecer a sua oferta cultural, contribuindo ainda de forma decisiva para a revitalização do Parque Mayer enquanto centro de referência da cultura lisboeta”, destaca Pedro Moreira, Presidente do Conselho de Administração da Egeac / LISBOA CULTURA.

“Um palco para a cidade é o mote para a programação do Teatro Variedades. Um palco de partilha, de diversidade e inclusão, onde públicos, artistas e equipas podem encontrar-se, dialogar e construir este espaço, honrando a memória coletiva que temos do Parque Mayer, centrando-a no século XXI”, salienta por sua vez Joaquim René, Diretor do Teatro Variedades.

O Teatro Variedades foi inaugurado a 8 de julho de 1926 (projeto do Arquiteto Urbano de Castro) com o espetáculo de revista “Pó de Arroz”. Foi o segundo edifício de espetáculos no recinto do Parque Mayer, que no passado o centro da cultura em Lisboa. Ali foram realizados espetáculos até à década de 90 (em 1992 foi palco da gravação do programa semanal da RTP1 “A Grande Noite”, do encenador Filipe La Féria). Vocacionado para o teatro de revista, foi casa de grandes sucessos, com grandes elencos onde se destacam Beatriz Costa, Mirita Casimiro e Vasco Santana.

A inauguração do Teatro Variedades acontece num ambiente de festa no Parque Mayer, com um programa cultural intenso e diversificado durante todo este fim-de-semana, marcado pela estreia duas peças de Ricardo Neves-Neves: Entraria Nesta Sala e The Swimming Pool Party. A entrada para os espetáculos no Teatro Variedades, no Capitólio e no exterior do Parque Mayer será gratuita, sendo necessário o levantamento de bilhetes para os espetáculos em sala. Cada pessoa poderá levantar até 2 bilhetes para 2 espetáculos.

O elenco de Entraria Nesta Sala conta com Ivo Alexandre, Manuel Marques, Sílvia Rizzo e Sissi Martins e o de The Swimming Pool Party com Ana Brito e Cunha, Ana Cloe, Ana Marta Contente, Filipe Vargas, José Leite, Marta Andrino, Ruben Madureira, Sandra Faleiro e Santiago Galvão.

O Teatro Maria Vitória, há 102 anos no Parque Mayer, também se junta à celebração com a peça E Ninguém Vai Preso!. Haverá bilhetes para oferecer para as sessões das 16h30 e 21h30.

Durante todo o fim-de-semana vai ser possível assistir à intervenção de arte urbana no muro do Parque Mayer – com o apoio da Galeria de Arte Urbana. O projeto Metamorfose revela a intervenção dos artistas LS e Mafalda MG que se debruça sobre a natureza do teatro e de que forma envolve a transformação e mudança, e o olhar do espetador.

Com o apoio da Junta de Freguesia de Santo António, o Parque Mayer também será recordado na exposição O Parque Mayer visto por Lauro António, com imagens que serviram de repérage para um filme não realizado, e que nos remetem para um passado que revela a importância histórica e cultural deste local.

Pode consultar todo o programa neste link.