O livro é prefaciado pela pianista Gabriela Canavilhas, atual diretora artística do Festival de Sintra, ex-ministra da Cultura e ex-deputada do PS, e conta com um texto introdutório do presidente da SPA, o escritor José Jorge Letria.

As autoras representadas no livro são Aida Sousa Dias, Aldina Duarte, Alice Vieira, Amélia Muge, Ana Margarida de Carvalho, Ana Zanatti, Capicua, Catarina Amaro, Cristina Carvalho, Fernanda Lapa, Graça Morais Isabel Medina, Inês Meneses, Irene Flunser Pimentel, Isabel do Carmo, Leonor Xavier, Lídia Jorge, Luísa Ducla Soares, Mafalda Arnauth, Mafalda Veiga, Márcia, Margarida Fonseca Santos, Margarida Gil, Maria Gabriel, Maria de Lurdes Carvalho, Olga Roriz, Rita Redshoes, Teresa Rita Lopes e Yvette Centeno.

O livro surge na sequência de uma reunião da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores (CISAC), sobre o papel das mulheres na vida cultural à escala global, em novembro de 2019, realizada no auditório da Culturgest, em Lisboa, com a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca.