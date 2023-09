A realidade vivida em "The Architect" (ou "Arkitekten", no original) é passada num futuro não muito distante, com ares de distopia, mas é um daqueles casos em que se percebe bem que a ficção está só a satirizar o nosso contemporâneo. Em Portugal, não faltará certamente quem consiga relacionar-se com algumas dores das personagens principais e com a sua relação com mercado imobiliário (o tópico não é inocente, tendo em conta que os criadores são alunos saídos de uma escola de cinema norueguesa).

O Acho Que Vais Gostar Disto (uma newsletter e podcast com recomendações incríveis) chegou ao Substack! O que é o Substack: é uma plataforma que nos permite continuar a chegar ao vosso e-mail de forma simples, mas também passar a funcionar um pouco numa lógica de blog/site e interagir mais convosco. Podes espreitar a nossa página neste link. Ou seja, na prática: podem continuar a ler-nos (via e-mail às sexta-feiras ou no novo site quando bem entenderem) e a ouvir o podcast como sempre o fizeram. Mas como sabemos que há muita gente que nos lê e ouve todas as semanas, queremos que quem tenha vontade de partilhar ideias e opiniões o possa fazer através da nossa página do Substack.

A série desenrola-se na Noruega, numa Oslo cinzenta, fria e alienante, na qual os automóveis são proibidos, a inteligência artificial rejeita créditos à habitação no Multibanco, a liberdade de circulação nas ruas pauta por escassa e os cães são passeados por drones. Ah, e os preços e rendas das casas são um verdadeiro pesadelo — a única solução para muitos passa por viver em parques de estacionamento que estão "na moda" e são explorados como espaços habitacionais.

Protagonizada por Eili Harboe (a Ebba de "Succession", a Diretora de Comunicações da GoJo e ex-namorada de Lukas Matsson), acompanhamos o dia a dia de Julie, uma jovem mulher formada prestes a fazer 30 anos que precisa de um lugar para viver enquanto alimenta o sonho de se tornar arquiteta. E num momento que mistura oportunidade e desespero, Julie não consegue resistir a renda mais acessível que encontrou num parque de estacionamento subterrâneo com "quartos" divididos por cortinas. Não é difícil de explicar o racional por detrás da decisão. Para ela, trabalhar não chega para viver.

Os quatro episódios de "The Architect" - curtos, de 20 minutos, pelo que é como se fosse um filme de 1h20m - já estão todos disponíveis na Filmin, plataforma de streaming que se especializa em filmes independentes e clássicos (vão encontrar por lá bons exclusivos como os nomeados para Óscar no ano passado "Aftersun" e "Close" ou "Nunca Chove na Califórnia", que foi bem recebido em Sundance e valeu um prémio à realizadora).

Nos créditos finais, falámos sobre: "Encontrar o Amor" (Netflix), o novo disco de Luísa Sonza ("Escândalo Íntimo"), "A Dois Minutos do Infinito" (Filmin), o novo álbum dos The Rolling Stones ("Hackney Diamonds") e recordamos os 25 anos de "Rounders" e os 30 de "X-Files".

Este episódio sobre "A Arquiteta" já está disponível na Apple Podcasts e no Spotify.

Um passatempo que não podes recusar

Queres ganhar uma subscrição Zomato Pro? (É o serviço da Zomato Portugal que dá descontos e permite efetuar pagamentos em estabelecimentos da sua rede.)

Então conta-nos quem era a personagem de ficção que levarias a jantar e onde. Vamos oferecer três subscrições Zomato Pro às respostas mais criativas!

O que é que precisas de fazer? Deixar o teu comentário no post referente ao passatempo no nosso Instagram e seguir as páginas do Acho Que Vais Gostar Disto e Zomato. Podes participar até ao dia 10 de setembro.

Boa sorte!