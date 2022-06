Na semana que antecede a celebração do aniversário do Acho Que Vais Gostar Disto, a Mariana Santos, o Miguel Magalhães e o João Dinis conversam sobre “The Boys”, a série da Prime Video que estreia nesta 6.ª feira a sua terceira temporada e que no ano passado esteve nomeada para um Emmy na categoria de Melhor Série Dramática.

Baseada na saga homónima de livros de banda-desenhada bestseller do New York Times, esta é uma série de super-heróis. Mas não é uma qualquer. Nem a série nem os super-heróis que a protagonizam. É que estes não estão do lado "dos bons". Porque os seus comportamentos não são os típicos e que esperamos e associamos aos super-heróis. Aqui, eles manipulam e abusam dos seus poderes e da sua posição. Aqui, estão longe de serem cidadãos-modelo. Ainda assim, como reza a apresentação oficial, os protagonistas são "populares como celebridades, influentes como políticos e respeitados como se fossem deuses". A eles, perdoa-se tudo ou quase tudo. As suas falhas, os seus excessos, a sua excentricidade, os seus crimes. As duas primeiras temporadas receberam rasgados elogios pela maneira como a série consegue satirizar de forma exagerada muitos aspetos (e verdades) da sociedade atual através de violência explícita e muito humor.