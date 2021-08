O que é que pode correr mal num hotel de luxo no meio do Hawai, frequentado pela classe alta americana? No episódio desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto falámos da série da HBO "The White Lotus", que utiliza esta premissa para fazer uma reflexão muito comtemporânea à riqueza e ao privilégio.

Ouça o episódio aqui: A série começa um flashforward, no qual percebemos que alguém vai eventualmente morrer, mas não sabemos quem. Depois, voltamos sete dias atrás no tempo e observamos oito personagens num barco a chegar ao Hotel "The White Lotus", o mais luxuoso do Hawai. Entre elas, está um casal em lua de mel, Shane e Rachel, a família Mossbacher com Nicole, Mark, Olivia e a sua amiga Paula e, ainda o seu irmão Quinn, e, por último, Tanya, uma mulher de meia-idade que está de luto pela morte da sua mãe e que transporta consigo as suas cinzas. À sua espera está Armond, o gerente, e o restante staff do hotel, que tem a responsabilidade de cumprir todos os desejos dos seus clientes e garantir que têm a melhor semana possível. É neste contexto banal que, através das relações entre as personagens, a série vai conseguir fazer uma crítica não só ao privilégio, mas também a temas que a ele estão associados como o poder em relações, o colonialismo, a tecnologia, o #MeToo, o conflito entre diferentes gerações e muitos outros. Foi isso que fizeram o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães juntarem-se em mais um episódio e discutir a importância da série que conta com um elenco onde estão nomes como Connie Britton, Alexandra Daddario, Steve Zahn e Jennifer Coolidge. Não te esqueças de subscrever a nossa newsletter aqui.

