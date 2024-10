Segundo a promotora PEV Entertainment, a banda sobe a palco na segunda noite do festival (19 de julho) e espera-se uma “atuação épica com os seus maiores sucessos, incluindo temas do mais recente álbum ‘It’s The End Of The World But It’s a Beautiful Day’”.

“Conhecidos pela sua energia avassaladora e produções visuais impactantes, os ‘Thirty Seconds to Mars’ são um dos grandes nomes da edição de 2025, garantindo uma experiência inesquecível para os milhares de fãs esperados”, assinala a organização, em comunicado.

A edição deste ano do Marés Vivas teve em cartaz nomes como Take That, D´ZRT, James Arthur, Ben Harper, António Zambujo, Marisa Liz, Ornatos Violeta, DAMA, Syro, Rag´N´Bone Man, Louis Tomlinson e Snow Patrol.

Ao longo de três dias, o festival Marés Vivas recebeu mais de 100 mil pessoas e 30 artistas nacionais e internacionais distribuídos pelos cinco palcos do recinto, no antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.