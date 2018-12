O frontman dos Radiohead, Thom Yorke, vai atuar a 13 de julho no NOS Alive, em Oeiras, naquela que será a sua estreia em Portugal em nome próprio, anunciou hoje a promotora Everything is New.

"O vocalista britânico vai subir ao Palco Sagres dia 13 de julho com um espectáculo que abrange os seus trabalhos a solo, The Eraser e Tomorrow’s Modern Boxes, assim como AMOK, do projeto Atom’s For Peace", refere a promotora num comunicado hoje divulgado. "Numa fusão perfeita entre as batidas eletrónicas e a voz, esta viagem sonora promete ser um dos pontos altos do NOS Alive’19", pode ler-se. O festival NOS Alive decorre de 11 a 13 de julho e, além de Thom Yorke, irá contar com atuações de The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith, Pip Blom e Sharon Van Etten.