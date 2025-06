De acordo com a organização Global Footprint Network, o dia 24 de julho marca, este ano, o momento em que a humanidade terá consumido todos os recursos e serviços ecológicos que a natureza é capaz de regenerar num ano, um cálculo baseado numa atualização recente dos dados disponíveis.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a organização alerta que estamos a explorar os recursos naturais 80% mais depressa do que os ecossistemas da Terra conseguem renovar-se. Em termos práticos, isto equivale a estarmos a viver como se tivéssemos 1,8 planetas à nossa disposição.

Este nível de consumo só é possível à custa do esgotamento do capital natural, uma prática insustentável que compromete seriamente a disponibilidade de recursos no futuro, adverte a Global Footprint Network.

As consequências desta pressão excessiva sobre a natureza fazem-se já sentir:

Desflorestação acelerada;

Erosão dos solos;

Perda de biodiversidade;

Aumento preocupante da concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera.

Estes factores contribuem para fenómenos meteorológicos extremos cada vez mais frequentes e para a redução da capacidade global de produzir alimentos, consequências devastadoras para países que nos últimos anos têm sofrido com incêndios, terramotos, cheias e ciclones.

Perante este cenário, a organização sublinha que a segunda maior ameaça à sobrevivência da humanidade neste século é precisamente o uso desenfreado dos recursos do planeta pela mão do Homem. A maior ameaça de todas, acrescenta, é não agir.

Como agir?

As mudanças do dia a dia são a forma mais sustentável e económica de colaborar com o ambiente.

1. Reduzir o consumo de carne (especialmente carne vermelha)

A pecuária é uma das maiores fontes de gases com efeito de estufa. Segundo um estudo de Joseph Poore e Thomas Nemecek sobre o impacto da "utilização do solo, emissões de gás e efeitos de estufa, da utilização de água potável e eutrofização no ambiente, durante estes processos", o impacto da produção de leite de vaca e carne vermelha "é muitíssimo elevada";

Menos consumo reduz também o consumo de água e uso de solo.

2. Evitar o uso diário do carro, usar transportes públicos, bicicleta ou andar a pé

Redução das emissões de CO₂ e da poluição do ar.

Menor congestionamento urbano e ruído.

Os transportes públicos são a alternativa ideal.

Um estudo recentemente publicado na revista científica Elsevier, resultado de uma colaboração internacional entre académicos, cientistas, institutos de investigação e entidades ligadas ao urbanismo, concluiu que a utilização da bicicleta constitui a opção de transporte mais favorável para a promoção da qualidade de vida e do bem-estar pessoal e do ambiente.

3. Reduzir, reutilizar e reciclar

Menor quantidade de lixo enviado para aterros e disperso nas ruas, por recolher;

Conservação de recursos naturais e redução da poluição;

Diminuição da necessidade de produção de novos materiais;

Redução da pressão sobre recursos naturais;

Prolongar a vida útil dos aterros.

O relatório publicado pela Environmental Protection Agency (EPA) dos Estados Unidos, intitulado "Advancing Sustainable Materials Management: 2020 Fact Sheet" concluiu que a taxa de reciclagem e compostagem atingiu aproximadamente 32% do total de resíduos. Esta prática evitou a emissão de cerca de 186 milhões de toneladas métricas de CO₂ equivalente, o que corresponde a retirar quase 40 milhões de carros da estrada num ano.

4. Poupar energia em casa

Usar lâmpadas LED, desligar aparelhos da tomada, isolar janelas e paredes;

Reduzir o consumo de eletricidade e da fatura energética;

Menor necessidade de produção energética (muitas vezes dependente de combustíveis fósseis);

Diminuição das emissões de gases com efeito de estufa.

A Agência Internacional de Energia (IEA) divulgou um relatório que comprovou que medidas simples de eficiência energética evitaram a emissão de cerca de 1.5 mil milhões de toneladas de CO₂ em 2021.

5. Evitar o desperdício de água

Preservação de um recurso essencial e escasso. Medidas simples como fechar a torneira ao escovar os dentes ou reparar fugas podem poupar até 50 litros de água por dia por pessoa;

Reduzir a pressão sobre sistemas de abastecimento e tratamento de água;