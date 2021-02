Os artistas são elegíveis para nomeação para o Rock and Roll Hall of Fame 25 anos depois da primeira gravação oficial.

Entre os estreantes com novas atuações estão o rapper norte-americano Jay-Z e a banda Foo Fighters. Já entre artistas que pela primeira vez estão nomeados para a entrada no 'corredor da fama' estão Mary J. Blige, The GO-Go's, Iron Maiden, Warwick e o pioneiro do afrobeat Fela Kuti.

Vários candidatos poderão chegar a um segundo 'spot' neste 'corredor da fama', como é o caso de Tina Turner, que entrará pela segunda vez, desde a entrada de Ike & Tina Turner, em 1991.

Carole King já está no Hall of Fame do rock como compositora e poderá entrar agora enquanto cantora. Já Dave Grohl, dos Foo Fighters, já é membro, mas enquanto elemento dos Nirvana.

Se forem eleitas, Turner e King vão ser a segunda e terceira mulheres e entrar duas vezes no 'corredor da fama'. E esta hipótese é bastante provável, uma vez que às 00:35 de hoje, Tina Turner dominava a votação com 12.498 votos populares, seguida dos Foo Fighters (9.663) e Carole King (8.812).

“Esta fantástica seleção reflete a diversidade e profundidade dos artistas e da música que o Rock and Roll Hall of Fame celebra (…). Estes nomeados têm um impacto endível na paisagem sonora do mundo e influenciaram um incontável número de artistas que os seguiram”, disse o diretor da Fundação Rock and Roll Hall of Fame, John Sykes, através de um comunicado divulgado na quarta-feira.

Também são nomeados: Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Devo, Dionne Warwick, Chaka Khan, New York Dolls, Kate Bush, LL Cool J, Jay-Z e Fela Kuti.

Para votar é necessário fazer o registo na plataforma, através do endereço https://vote.rockhall.com/. Cada pessoa pode votar em cinco artistas diariamente e a votação decorre até 30 de abril.