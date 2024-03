As estatísticas são conhecidas. Um em casa três adultos não dorme o suficiente. Nos últimos anos, multiplicaram-se os estudos e as recomendações para tornar o sono um pilar de uma vida saudável tão importante quanto a alimentação ou o exercício físico.

Se há um problema, é natural que as soluções apareçam – e não são só terapias ou colchões melhores. Uma das mais dinâmicas indústrias do mundo – a do turismo – está atenta e tem propostas para um negócio que se prevê que cresça 8% ao ano, ascendendo a mais de 400 mil milhões de dólares entre 2023 e 2028.

A oferta de uma noite descansada não é propriamente uma inovação no turismo, até porque o descanso é uma das premissas de quem vai de férias. Mas não só a qualidade / reposição do sono se está a tornar num argumento com mais peso, como as propostas já vão além dos estores de blackout total e das máquinas de ruído branco.

Da tecnologia aos retiros e aos terapeutas do sono

O Carillon Miami Wellness Resort tem 150 quartos equipados com uma cama Bryte que tem um colchão assistido por Inteligência Artificial. A cama custa qualquer coisa como 5500 euros. Oferece também um circuito de spa com cinco tratamentos que promove um bom sono e um retiro Sleep Well por cerca de 2400 euros.

O Park Hyatt New York tem cinco suites de sono com camas Bryte, a partir de cerca de 900 euros por noite.

O Beatrice, em Rhode Island, nos Estados Unidos, oferece um pacote de Bem-Estar do Sono a partir de cerca de 400 euros por noite que inclui Therabody SmartGoggles (tecnologia de massagem aos olhos), mocktails (bebidas sem álcool) e chás de ervas.

Canyon Ranch oferece um retiro de cinco noites no meio do deserto para “ ter controlo sobre o sono” com médicos, dietistas e provedores espirituais; o custo é de 8000 euros por pessoa.

O hotel Beaumont, em Londres, oferece o ROOM, uma suite por cerca 1780 dólares por noite que promete relaxamento total.

O Mandarin Oriental, cadeia presente em vários países, está a trabalhar com a hipnoterapeuta do sono Malminder Gill (sim, há gurus do sono, como de tudo na vida), e o Hyatt lançou um programa Sleep at Hyatt na Austrália e na Nova Zelândia com a sua própria embaixadora do sono, Nancy H. Rothstein.

Portugal também tem e vai ter mais

- O New Life, em Folgosinho, oferece retiros com foco na recuperação de energia, burnout, stress, em que o sono desempenha também um papel importante

- Em Montemor-o-Novo, existe o Sleep & Nature Hotel que propõe terapias do sono, numa proposta coordenada por Teresa Paiva, especialista em neurologia.

- Em Benavente, vai abrir aquele que é apresentado como o primeiro resort de envelhecimento saudável do mundo, num investimento de 1000 milhões de euros e que deve abrir portas em 2025.