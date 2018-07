O Centro de Arte e Cultura (CAC) da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), em plena acrópole da cidade alentejana, é o “palco” destas três mostras, que vão poder ser visitadas pelo público até ao dia 30 de setembro.

Intituladas “De re metallica”, “INSTRMNTS” e “VisoVox”, as iniciativas integram o segundo ciclo expositivo deste ano do CAC, cuja programação obedece ao tema das “Periferias”, segundo explicou a FEA.

“As exposições propõem uma aproximação ao universo material do som”, destacou a fundação, referindo que a inauguração, às 18:00 de sábado, inclui uma performance de Américo Rodrigues e Manuel Portela, dois dos curadores da “VisoVox”, e um concerto com a “gigantikarpz” de Victor Gama, instalação sonora e instrumento, com cordas de piano, criado pelo artista.

A Sala Rostrum e o jardim interior do CAC, assinalou a FEA, vão estar dedicados à mostra “De re metallica”, que reúne esculturas da autoria de Gonçalo Jardim, com curadoria de Manuel Costa Cabral e do diretor do centro cultural, José Alberto Ferreira.

Os trabalhos do escultor que o público vai poder apreciar em Évora, segundo a organização, têm “forte presença” material e vibrátil e “inscrevem-se no horizonte da leveza e reclamam uma condição aérea”.

“Percorrem-se escalas múltiplas, entre os espaços do interior da casa e a vertigem branca das paredes e muros do jardim, pontuadas pelos trabalhos em ferro do artista”, uns de produção recente e outros de produção anterior.