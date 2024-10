Pastéis de peixe à tailandesa

Deliciosos e crocantes, estes pastéis são ligeiramente apimentados e recebem um toque final de lima para avivar os sabores.

Para 2 pessoas:

400 g de filetes de peixe branco, sem pele, finamente picados

3 c. de sopa de pão ralado panko

3 c. de sopa de coentros finamente picados

2 c. de sopa de molho sweet chilli tailandês

2 c. de sopa de maionese

1 ovo, batido

sal marinho e pimenta-preta acabada de moer

pulverizador com óleo de coco

2 quartos de lima, para servir

molho sweet chilli tailandês, para servir

Numa tigela, junte o peixe, o pão ralado, os coentros, o molho sweet chilli, a maionese, o ovo batido e um pouco de tempero, e mexa até ficar bem misturado. Forme com esta massa 4 pastéis de peixe de tamanho idêntico.

Borrife o cesto da air fryer com óleo de coco. Borrife também ligeiramente os pastéis de peixe e, de seguida, disponha‑os no cesto da air fryer, bem separados.

Regule a temperatura da air fryer para 200 °C e marque 9 minutos no temporizador. Cozinhe os pastéis até ficarem tostados e a sua temperatura interior, medida com termómetro, atingir pelo menos 75 °C.

Regue com o sumo dos quartos de lima imediatamente antes de servir e acompanhe com o molho sweet chilli tailandês.

Versão sem glúten: use pão ralado sem glúten.

Churros

Estes palitos fritos de massa choux, tradicionais em Espanha e Portugal, são fáceis de fazer na air fryer e combinam na perfeição com uma caneca de chocolate quente.

Para 6 pessoas:

30 g de manteiga sem sal

70 ml de leite

uma pitada de sal

70 g de farinha sem fermento

2 ovos grandes

30 g de açúcar fino

½ c. de chá de canela em pó

Livro: "Tudo na Air Fryer" Autor: Valentina Harris Editora: Arte Plural Edições Data de Lançamento: 31 de outubro de 2024 Preço: € 16,60 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Derreta a manteiga numa caçarola em lume médio-alto, no fogão. Adicione o leite e o sal e baixe para lume médio até levantar fervura, mexendo constantemente com uma colher de pau. Acrescente a farinha toda de uma só vez e continue a mexer até a massa ganhar forma.

Retire do lume e deixe arrefecer durante 5 minutos. Acrescente os ovos todos de uma só vez e mexa com uma colher de pau.

Com a ajuda de uma colher, introduza a massa num saco de pasteleiro com boquilha frisada. Forre o cesto da air fryer com papel vegetal, deixando uma margem de cerca de 2,5 cm a toda a volta para garantir uma boa circulação de ar. Disponha tiras de massa diretamente no cesto da air fryer. Regule a temperatura da air fryer para 170 °C, marque 5 minutos no temporizador e deixe cozinhar até os churros ficarem dourados e estaladiços.

Enquanto isso, misture o açúcar e a canela numa taça pouco funda e transfira para um prato raso. Faça os churros fritos rolar sobre a mistura de açúcar e canela e sirva.

Versão sem glúten: use farinha sem glúten, Veg.