Quinta-feira, dia 25 de março

No streaming

“ Agência Secreta de Controlo de Magia ” : Hansel (Nicholas Corda) e Gretel (Courtney Shaw) – os do conto de fadas, lembram-se? – são agora agentes secretos e têm de usar todos os seus recursos numa missão em busca de um rei desaparecido. Poderá ver este filme de animação na Netflix.

: Hansel (Nicholas Corda) e Gretel (Courtney Shaw) – os do conto de fadas, lembram-se? – são agora agentes secretos e têm de usar todos os seus recursos numa missão em busca de um rei desaparecido. Poderá ver este filme de animação na Netflix. “Na Mesma Onda”: Um namoro de verão nascido sob o sol da Sicília, depressa se transforma numa história de amor comovente que força um rapaz e uma rapariga a crescer demasiado depressa. Diretamente da Itália e realizado por Massimiliano Camaiti estará disponível na Netflix.

Doclisboa em Casa: Eu vim de longe

Este é o quarto e último momento da programação do DocLisboa 2020, que começou em outubro do ano passado. Intitulado de “Eu vim de longe”, referenciando a canção de José Mário Branco, este programa constrói-se a partir de uma seleção de filmes que se inscrevem na perseverança e resistência às adversidades que os atravessam.

Em destaque está a estreia mundial “Tiempos de Deseo” (2020), de Raquel Marques; “Luz nos Trópicos”, de Paula Gaitán e protagonizado pelo ator português Carloto Cotta; With Love – Volume One 1987-1996, que marca o reencontro com o veterano Michael Pilz e City Hall, do consagrado cineasta norte-americano Frederick Wiseman, apontado pelos críticos da revista Cahiers du Cinéma como o melhor filme de 2020.

Quanto: Bilhetes a 2,5€ por sessão ou 14€ pelo programa completo e conteúdo bónus exclusivo

Onde: Pode ver aqui

créditos: Netflix

Sexta-feira, 26 de março

No streaming

“A Week Away”: O jovem problemático Will Hawkins (Kevin Quinn) entra em apuros com a justiça, o que o coloca perante uma importante encruzilhada: ir para um centro de detenção juvenil ou participar numa colónia de férias cristã. Will começa por se sentir como um peixe fora de água, mas acaba por abrir o coração, descobrir o amor com uma participante regular da colónia (Bailee Madison) e encontrar um sentido de pertença no último lugar que imaginava. Este musical realizado por Roman White vai estrear na Netflix.

Termina o Espaço Feminino. Pioneiras – Cervantes online

Em março, e por ocasião do Dia da Mulher, o programa de cinema online escolhido pelo Instituto Cervantes centra-se em mulheres que se estrearam como realizadoras de cinema entre os anos cinquenta e oitenta, e que foram pioneiras na história do cinema espanhol. Todos os filmes estão disponíveis durante 48h, a partir das 19h00.

O último filme a estrear será “Después de... Atado y bien atado” (1983), de Cecilia Bartolomé e José Juan Bartolomé. Esta é a segunda parte do documentário que apresenta a sensibilidade que existiu em diferentes áreas da sociedade espanhola na sua jovem democracia em relação ao seu futuro, onde havia um medo latente de um setor ultraconservador diante da construção de um país diferente e que já havia anunciado a tentativa de golpe de Estado em fevereiro de 1981.

Pode consultar toda a programação aqui.

Quando: Até 26 de março

Sinfonia n.º 3 de Schumann

Durante o mês de março, todas as terças e sextas a Orquestra Gulbenkian marca presença nos palcos online. Através das plataformas digitais da Fundação serão apresentados vários concertos gravados recentemente.

Inspirada por uma viagem do compositor alemão pelo rio Reno na companhia da sua mulher, a Sinfonia Renana é interpretada pela Orquestra Gulbenkian, sob a direção do jovem maestro Mihhail Gerts.

Assista através da página de Facebook da Gulbenkian Música e da Fundação Calouste Gulbenkian, assim como no canal YouTube da Fundação.

Quando: 26 de março, às 19h00

créditos: Estar em Casa - Edição 2021

Sábado, 27 de março

Estar em Casa – Edição 2021

Para celebrar o Dia Mundial do Teatro, o Teatro São Luiz estreia uma nova edição de “Estar em Casa”, desta vez em formato online.

Com curadoria de Anabela Mota Ribeiro e André e. Teodósio, a partir das palavras “invadir”, “sarar” e “unir”, o programa conta com espetáculos, conversas, performances, visitas guiadas, aulas em casa, cinema, consultórios astrológicos, e muito mais. São dois dias de programação gratuita à distância de um clique. Pode consultar o programa completo aqui.

Quando: Até 28 de março

Onde: Pode ver aqui

MAR Shopping Home Experience com Laranja Lima

Tantas horas, dias, semanas em casa põem à prova toda e qualquer criatividade para fazer um “stop” à rotina. Muitas vezes, é na cozinha que mais sentimos isso. A pensar nisso, em mote de para inspirar hábitos mais saudáveis e em prol do planeta o MAR Shopping Matosinhos lança a segunda edição do programa MAR Shopping Home Experience.

Neste sábado, a nutricionista Ana Isabel Monteiro, responsável pela marca Laranja Lima Nutrição, que soma mais de 95,9 mil seguidores no Instagram, apresentará receitas saudáveis e sustentáveis para a adoção de um estilo de vida mais tranquilo com foco na saúde e nos alimentos que ingerimos.

Pode assistir na página de Facebook do MAR Shopping.

Domingo, 28 de março

Nos passos de D. Pedro II

Nesta visita online irá viajar pelo Brasil do século XIX, mais especificamente seguindo os passos do último imperador do país, D: Pedro II. Num percurso focado no “Magnânimo”, ficará a conhecer a sua visão moderna ligada à História do Império Português e as figuras das ciências e das artes que foi conhecendo nas suas viagens. A visita contará com a presença do Diretor do Museu Imperial de Petrópolis.

Inscrições em ouigolisbonvisits@gmail.com

Quando: 28 de março, às 15h00

créditos: Lusa

Segunda-feira, 29 de março

Visita virtual ao Panteão Nacional com peddy paper

Por enquanto ainda não podemos visitar museus, mas já há várias alternativas que o permitiriam visitar os monumentos sem sequer sair de casa. Nesta visita virtual ao Panteão Nacional vai ficar a conhecer a história das obras que demoraram 400 anos a serem terminadas.

Outra forma divertida de visitar o Panteão é através deste peddy paper que conta a história das famosas Obras de Santa Engrácia e apresenta melhor algumas das personalidades que nele se encontram.

Quando: Até 30 de abril

créditos: Gulbenkian Música - Márcia Lessa

Terça-feira, 30 de março

Paixão segundo São Mateus de Bach

Nesta terça-feira, poderá ver a transmissão de Paixão segundo São Mateus de J. S. Bach, um concerto realizado no Grande Auditório em abril de 2014, sob a direção de Michel Corboz. Este concerto já é habitual no repertório de Páscoa do Coro e da Orquestra Gulbenkian.

Assista através da página de Facebook da Gulbenkian Música e da Fundação Calouste Gulbenkian, assim como no canal YouTube da Fundação.

Quando: 30 de março, às 19h00

créditos: Descon'FIMFA LX2020

Quarta-feira, 31 de março

Termina o Descon’FIMFA Lx20 – Um Festival em Tempos de Pandemia

No passado Dia Mundial da Marioneta, a 21 de março, a Tarumba – Teatro de Marionetas estreou online o documentário Descon’FIMFA Lx20 – Um Festival em Tempos de Pandemia, realizado por Tiago Inuit, que se foca na edição de 2020 do FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas.

O documentário conta com depoimentos dos artistas que integraram o Festival e que revelam como foi viver a situação pandémica e desenvolveram os seus trabalhos artísticos nesse contexto.

Quando: Até 31 de março

Onde: Pode assistir aqui