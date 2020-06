Inauguração da exposição "Corpo, Abstração e Linguagem na Arte Portuguesa - Obras da Secretaria de Estado da Cultura em Depósito na Coleção de Serralves"

O que é: Apresentada no âmbito da parceria estabelecida entre a Fundação de Serralves e o município de Espinho, a exposição mostra um conjunto de obras provenientes da coleção da Secretaria de Estado da Cultura (SEC) em depósito no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, desde a criação da Fundação de Serralves, e demonstra a importância que a pintura e a escultura tiveram ao longo dos anos 1960, 70 e 80 na renovação das linguagens artísticas em Portugal. As obras selecionadas refletem o diálogo que os artistas portugueses deste período estabeleceram entre si e como se relacionaram com os ambientes e influências dos meios artísticos internacionais do pós-guerra.

A inauguração conta com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, da presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, e do diretor do Museu de Serralves, Philippe Vergne.

Quando: A partir desta terça-feira (16h00) até ao dia 18 de julho

Onde: Museu Municipal de Espinho

Concerto online pela Netherlands Chamber Orchestra

O que é: A Fundação Calouste Gulbenkian uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha na página de Facebook um concerto por dia. Cada concerto é transmitido simultaneamente nas páginas de Facebook de todas as salas de concerto que aderiram à iniciativa.

Quando: Às 19:00 é transmitido o concerto pela Netherlands Chamber Orchestra, que acompanhada por Gordan Nikolić (concertino) e Lucas Jussen (piano) interpreta "Concerto para Piano e Orquestra n.º 1, em Mi menor, op. 11" de Fryderyk Chopin.

Onde: Na página de Facebook da Gulbenkian Música.