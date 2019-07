A Everything is New, promotora do NOS Alive, disponibilizou hoje todos os horários desta edição, partilhando-os tanto no website oficial do evento como nas páginas das redes sociais e na sua aplicação oficial para smartphone.

No dia 11, os concertos têm início em simultâneo às 17:00, tocando Funkamente no Palco NOS Clubbing e Y.Azz x B-Mywingz no Palco Sagres Stage. Neste primeiro dia, há que ter em conta as atuações de Emicida (22:50) e Maribou State (02:40) no NOS Clubbing, Sharon Van Etten (18:50), Jorja Smith (21:50), Robyn (01:20) e Hot Chip (03:00) no Sagres Stage e Ornatos Violeta (20:45), Mogwai (22:30) e The Cure (00:10) no Palco NOS

No dia 12, decorrem as atuações de Saint Jhn (01:30) e Delaporte (03:00) no Palco NOS Clubbing, recebendo o Palco Sagres Stage nomes como Johnny Marr (20:15), Tash Sultana (21:45), Grace Jones (00:00) e Cut Copy (02:40). No Palco NOS haverá concertos de Perry Farrell (18:15), Primal Scream (19:50), Vampire Weekend (23:00) e Gossip (01:00).

Por fim, no dia de encerramento, vão tocar no Passeio Marítimo de Algés nomes como Bob Moses (22:50), George Fitzgerald (00:30) e Trikk no Palco NOS Clubbing. Rolling Blackouts Coastal Fever (17:45), Idles (20:30) e Thom Yorke (00:00) são algumas das atuações a ter em conta no Palco Sagres Stages. Já no NOS, há concertos de Vetusta Morla (18:25) Bon Iver (21:20) e The Smashing Pumpkins (23:30), ficando os The Chemical Brothers responsáveis por encerrar este palco às 01:30.

Os bilhetes diários para o NOS Alive encontram-se à venda por 65,00 euros, sendo que o passe está disponível por 149,00 euros.