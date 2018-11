Antes de nos fazer rir, Jimmy Carr vai discutir como é que se faz alguém rir. Com quatro espetáculos de stand-up marcados para Portugal em 2019, três deles já esgotados, o humorista britânico vai subir ao palco do Cinema São Jorge em Lisboa, acompanhado por Ricardo Araújo Pereira, para uma conversa sobre comédia. Os bilhetes são colocados à venda esta sexta-feira.

Quando a vinda de Jimmy Carr a Portugal foi anunciada os bilhetes esgotaram em 24 horas. Sabia-se que no dia 16 de março às 19 horas, o Cinema São Jorge ia estar cheio. A resposta de um país que não está habituado a pertencer a um circuito internacional de humor levou a que a H2N anuncia-se mais três datas: mais uma em Lisboa, uma em Braga e outra no Porto.

Agora, a produtora responsável pela vinda do humorista britânico anuncia que Carr não vem só fazer-nos rir, como também nos vem falar disso, de como faz isso, do processo por detrás disso, no dia 15 de março, no palco do Cinema São Jorge, em Lisboa, ao lado de Ricardo Araújo Pereira.

Assim sendo, um dos maiores e mais reconhecidos humoristas nacionais fará as honras da casa, numa conversa em formato de entrevista sobre técnica, estrutura, ritmo e sátira, tendo por base “The Naked Jape - Uncovering The Hidden World Of Jokes”, obra literária de Carr em parceria com Lucy Greeves, onde são coligidas e explanadas quatrocentas das melhores piadas de sempre.

Os bilhetes para esta entrevista estão à venda a partir desta sexta-feira e os preços variam entre os 30 e os 35 euros e podem ser adquiridos na Ticketline.

Jimmy Carr vai trazer a Portugal o espetáculo “The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits Tour”, solo de stand-up comedy que compila o melhor material de estrada do humorista, mas que ao mesmo tempo é um Greatest Hits. O mote da digressão, que já passou, só em 2018, por mais de 70 cidades, 8 países e 3 continentes, é criar o “derradeiro espectáculo de comédia”. Com esse intuito, Carr vai juntar as one liners que o consagraram nos últimos 15 anos a novo material, criado de raiz para este solo.

Conhecido pelo estilo mordaz, tornou-se num dos rostos mais conhecidos da televisão britânica com a presença em programas com como 8 Out of 10 Cats, Your Face Or Mine?, The Big Fat Quiz of The Year e mais recentemente Roast Battle UK. No stand-up continua a somar números: nove digressões esgotadas, quase dois milhões de espetadores, atuações em quatro continentes, um British Comedy Award para “Melhor Digressão de Stand-Up” e uma nomeação para o Perrier Award, um dos mais importantes galardões do humor no Reino Unido.