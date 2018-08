O Vodafone Paredes de Coura entra esta sexta-feira no penúltimo dia com Quadra e Vaarwell e prossegue ao receber os regressos de Kevin Morby e Slowdive, para chegar, noite dentro, à música e política de Skepta e Pussy Riot.

Num dia que conta com as presenças da norte-americana Lucy Daucus e dos conterrâneos DIIV, os destaques surgem a partir das 22:20 com a volta ao palco de Paredes de Coura dos também norte-americanos …And You Will Know Us By the Trail of the Dead, por onde passaram em 2011.

Às 23:15 seguem-se Slowdive, que desde que voltaram ao ativo, em 2014, já deram quatro concertos em Portugal, os últimos dos quais em março. O britânico Skepta, que se define como “um ativista e não um rapper”, vai começar a ouvir-se às 00:45 de sábado.

Joseph Junior Adenuga, mais conhecido por Skepta, é um artista britânico dedicado ao ‘grime’ que tem assumido várias posições políticas ao longo dos anos, como a recusa de condecorações pela rainha ou a participação em temas sobre o ‘Brexit’.

Às 02:00, já em modo after-hours, sobe ao palco o grupo Pussy Riot, cujo objetivo, como refere a organização, “vai além do entretenimento, com a vontade de ter ‘consequências mais profundas'”.

O coletivo, de número variável, tem adquirido visibilidade em anos recentes pela contestação às políticas do Estado russo, tendo protagonizado uma invasão de campo da final do campeonato do mundo de futebol, no final de julho.

Nessa altura, os quatro ativistas foram considerados culpados de terem violado “de forma grosseira” as regras de comportamento dos espectadores, pelo que foram sentenciados a 15 dias de prisão e proibidos de participarem em eventos desportivos durante três anos.

No entanto, depois de libertados voltaram a ser detidos e presos por mais 15 dias.

O dia de hoje inclui ainda Frankie Cosmos, Imarhan, Lauer e Smartini.

Até sábado, a 26.ª edição do festival Vodafone Paredes de Coura leva à praia fluvial do Taboão nomes como Arcade Fire, Big Thief, Curtis Harding, Dead Combo, Dear Telephone, Ninos Du Brasil, entre outros.