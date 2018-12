Na altura em que anunciaram a continuidade do grupo, os Xutos & Pontapés referiram que o guitarrista Zé Pedro ainda gravou vários temas durante 2017 e que entrarão no novo álbum.

Em janeiro, os Xutos & Pontapés anunciaram que iriam manter-se no ativo, algumas semanas depois da morte do guitarrista Zé Pedro (a 30 de novembro de 2017).

De acordo com informação disponibilizada na página oficial da banda na rede social Facebook, “Duro”, que deverá ser editado a 18 de janeiro, é apresentado ao vivo a 25 de janeiro no Lisboa ao Vivo, em Lisboa, e a 1 de fevereiro no Hard Club, no Porto.

O novo disco é “um legado de perseverança e persistência, de luto e de alegria, ansiedade e calma”. “Com 40 anos de existência, os Xutos & Pontapés são das poucas bandas portuguesas verdadeiramente transgeracionais, somando aos mais militantes adeptos dos seus primeiros tempos, novas gerações às suas fileiras de fãs. ‘Duro’, é por isso mesmo um legado””, lê-se na página da banda no Facebook.

Zé Pedro morreu a 30 de novembro aos 61 anos. O último concerto no qual participou foi a 4 de novembro, no Coliseu de Lisboa, que fechou a digressão de 2017.

Em junho deste ano, a banda homenageou o guitarrista com um concerto emotivo no Rock in Rio Lisboa, que contou com as três maiores figuras do Estado português (Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro), e familiares e amigos de Zé Pedro em palco.

Em julho, o festival Super Bock Super Rock incluiu no programa o espetáculo "Who the f*ck is Zé Pedro?", que juntou em palco músicos como Carlão, Manuela Azevedo, Manel Cruz e Rui Reininho a interpretarem temas das bandas por onde Zé Pedro passou, acompanhados por uma banda formada por familiares dos Xutos & Pontapés.

Dos Xutos & Pontapés fazem parte Tim (vocalista e baixista), Kalú (baterista), João Cabeleira (guitarrista) e Gui (saxofone).