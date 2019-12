Principais acontecimentos registados no dia 01 de dezembro:

1640 - Proclamação da Restauração da Independência de Portugal. Começa a Dinastia de Bragança, a quarta, com D. João IV

1880 – É fundado o 1.º de Dezembro, o clube mais antigo entre os clubes que competem no futebol federado

1911 - Censo da População de Portugal, que apura uma população de quase 6 milhões de habitantes (5.960.056) no território continental e insular, o que representa um aumento de 9,9% em relação ao censo de 1900

Lisboa concentra mais de 435.000 habitantes, o que representa um crescimento de 22% em relação ao início do século.

1868 - Sai o primeiro número de O Primeiro de Janeiro, diário do Porto

1934 - Começam as purgas estalinistas. O homicídio de Sergei M.Kirov, colaborador de Estaline, leva à morte de milhões de pessoas

1935 - Chiang Kai-Shek é eleito presidente do Kuomitang, o partido no poder na China

1954 - Inauguração do Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica

1955 – Rosa Parks recusa-se a ceder o seu lugar a um branco no autocarro, dando início ao movimento de Boicote aos Autocarros de Montgomery (Alabama) e marcando o começo da luta contra a política de segregação racial no sul dos EUA

1959 - A Antártica é proclamada em Washington área dedicada à investigação científica, ficando livre de ensaios militares

1973 - Reunião histórica de Óbidos do Movimento dos Capitães, que levará à Revolução de 25 de Abril

- Morre, aos 87 anos, David Ben-Gurion, fundador do estado de Israel.

1997 – Começa, em Quioto, no Japão, a III Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

1999 - Uma equipa internacional de cientistas anuncia o mapeamento do cromossoma humano

2000 - O general Augusto Pinochet é colocado sob prisão domiciliária, em Londres, acusado de coautoria de 55 homicídios e 19 raptos de cidadãos espanhóis, durante a Ditadura Militar chilena

- Vicente Fox assume a Presidência do México. Terminam os 71 anos de domínio do Partido Revolucionário Institucional.

2002 – O arcebispado de Boston, EUA, envolvido em processos civis por abuso sexual de menores, admite declarar falência, em resposta aos pedidos de indemnização

2005 - Comissão Europeia divulga relatório sobre as emissões de gases com efeitos de estufa no período 2008-2012. Portugal figura como o país mais poluente da União Europeia

2008 - O novo regime do divórcio entra em vigor com seis alterações fundamentais à anterior lei, acabando nomeadamente com o divórcio litigioso, o "divórcio sanção assente na culpa"

2009 - Entra em vigor o Tratado de Lisboa. A entrada é assinalada numa cerimónia comemorativa em Lisboa, junto à Torre de Belém. O tratado cria, entre outras, a figura de presidente do Conselho Europeu. O escolhido, o belga Herman Van Rompuy, inicia funções

2013 – Após uma semana de manifestações, cerca de 500 mil pessoas concentram-se na praça Maidan (Praça da Independência), em Kiev, e constroem barricadas em protesto contra a suspensão das conversações sobre um acordo de associação com a União Europeia. O acordo foi suspenso em favor de relações económicas mais próximas com a Rússia

2015 - O fabrico de chocalhos em Portugal, ofício e manifestação cultural que tem no Alentejo a sua maior expressão a nível nacional, é classificado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente

2016 - A falcoaria portuguesa passa a integrar a Lista representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO, juntando-se aos 13 países onde a prática já é reconhecida como Património da Humanidade