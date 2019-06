Perante os jornalistas, o chefe de Estado defendeu o caráter positivo dos resultados alcançados com o modelo de dupla celebração instituído a partir de 2016 nas comemorações do Dia de Portugal: Primeiro em território nacional e depois no estrangeiro.

"Este modelo despertou o país para uma nova realidade - uma nova realidade que já era antiga. Valeu a pena comemorar o 10 de Junho, por simbólico que fosse, fora das nossas fronteiras físicas, mas dentro do nosso território espiritual", concluiu o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou neste contexto que o atual modelo de comemorações iniciou-se em 2016, tendo então sido repartido entre Lisboa e Paris.

"Começámos em França [2016], de França fomos ao Brasil [2017], do Brasil aos Estados Unidos [2018], e vamos agora a Cabo Verde. Entretanto, aumentou ainda mais a participação das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e houve uma extensão do direito de voto no sentido do recenseamento automático, alargando de forma impressionante o universo eleitoral fora das fronteiras físicas do país", apontou o Presidente da República, numa alusão a recentes mudanças legislativas operadas ao nível do sistema eleitoral.

Mas o chefe de Estado considerou ainda que, sobretudo nestes últimos anos, está a crescer a visibilidade e a importância das comunidades portuguesas junto dos cidadãos residentes em território nacional.

Tem sido permanente o contacto entre os que vivem dentro dessas fronteiras e os que vivem fora. Há novas instituições que estão a nascer ao lado das câmaras do comércio, ao lado do Conselho da Diáspora. Há agora um grande congresso da Diáspora Portuguesa", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa a título de exemplo.

(Notícia atualizada às 14h27)