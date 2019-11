Principais acontecimentos registados no dia 14 de novembro:

1831 – Morre, com 61 anos, o filósofo alemão Friedrich Hegel, autor de "Fenomelogia do Espírito" e "Princípios da Filosofia do Direito".

1839 - Nasce, no Porto, o escritor português Júlio Dinis, pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, autor de "As Pupilas do Senhor Reitor" e "Uma Família Inglesa".

1851 - É lançado o romance de Hermann Melville "Moby Dick".

1913 - Regina Quintanilha é a primeira mulher a advogar um processo no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, sob a presidência do juiz Miguel Horta e Costa, barão de Santa Comba Dão. A imprensa diária faz-lhe referências em tom elogioso.

1922 - Começa o serviço de rádio da BBC.

1940 - II Guerra Mundial. Bombardeiros alemães, de Hitler, destroem quase por completo a cidade inglesa de Coventry.

1961 - Portugal abandona a reunião da IV Comissão da ONU, quando a organização decide ouvir dirigentes do Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde.

- Partem para Angola os primeiros fuzileiros portugueses.

1974 - É constituído o Tribunal Russel, na Suécia, para os crimes de guerra no Vietname.

1984 – O Caixa - Banco de Investimento estabelece-se em Portugal, como filial portuguesa do Manufacturers Hanover Trust Company, tornando-se o primeiro banco estrangeiro a ser autorizado a iniciar atividade, no seguimento da liberalização do setor bancário em fevereiro de 1984.

1990 - Os deputados comunistas José Magalhães e Jorge de Lemos abandonam o PCP.

1994 - Levantamento popular em Díli, contra a ocupação indonésia de Timor Leste, causa 57 feridos e mais de 70 prisões.

1995 - Acoplagem do vaivém norte-americano Atlantis com a estação espacial russa Mir.

- É lançada a Companhia ferroviária Eurostar, que atravessa o túnel do Canal da Mancha.

2004 – Pedro Santana Lopes é eleito presidente do PSD, com 86% dos votos, no Congresso do partido em Barcelos.

- O líder palestiniano Mahmoud Abbas, candidato à sucessão de Yasser Arafat, escapa ileso a um atentado a tiro, em Gaza.

2005 – É anunciada a distribuição gratuita da "pílula do dia seguinte" nos centros de saúde e nos hospitais.

2006 – A África do Sul torna-se o primeiro país do continente africano a permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo, depois de a proposta ter sido aprovada no parlamento.

2007 - Cientistas britânicos descobrem uma forma de produzir uma vacina contra o cancro a partir das células cancerígenas do paciente e que poderá ser usada para tratar o seu próprio tumor.

- O Parlamento europeu anuncia a dissolução do seu grupo de extrema-direita, dez meses depois de ser criado, na sequência de uma disputa italo-romena sobre ciganos.

2009 - Casamento homossexual. Um tribunal de Buenos Aires abre caminho aos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, na capital argentina, ao autorizar a primeira aliança entre dois homens, na América Latina, a maior região católica do mundo.

2014 - O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo torna-se o melhor marcador da história dos Europeus de futebol, a solo, ao marcar o 23.º golo, à Arménia, no Estádio Algarve.