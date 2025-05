Num comunicado, os ativistas argumentam que um deles perguntou a Rui Rocha se o partido se iria comprometer com a reivindicação da “Carta de Estudantes pelo Fim ao Fóssil até 2030”, de acabar com os combustíveis fósseis, e que perante a resposta negativa do líder político, outro estudante lhe atirou com pó verde.

A IL negou que Rui Rocha tenha respondido negativamente à pergunta e disse que ele apenas respondeu: “falamos lá fora”.

Uma porta-voz do movimento ouvida pela Lusa disse que mantinha tudo o que estava no comunicado e acrescentou que a chamada ‘Carta dos Estudantes’ foi entregue a todos os partidos políticos e que a IL não deu qualquer resposta.

No comunicado, os responsáveis pela ação alegam que nenhum partido tem um plano realista para combater a “crise climática”.

“Aprendemos que estamos em emergência, perante a maior crise que a Humanidade já enfrentou. Qualquer partido que se arrogue a representar os estudantes, no parlamento ou formando governo, tem de se comprometer com o Fim ao Fóssil 2030, porque representantes políticos que condenam os seus jovens não têm qualquer legitimidade”, acrescentam no comunicado.

Os estudantes do movimento dizem que a ação de hoje se integra numa onda de ações da Greve Estudantil pelo Fim ao Fóssil, “que visam responsabilizar os políticos pela sua inação permanente contra a crise climática e mostrar que é imperativo que qualquer partido que pretenda formar governo se comprometa com a exigência da Carta de Estudantes pelo Fim ao Fóssil até 2030”.

A IL anunciou que vai apresentar queixa contra os dois jovens ativistas que atingiram hoje Rui Rocha com pó verde durante um comício em Lisboa, estando a tentar identificá-los.

A informação foi adiantada à agência Lusa por fonte oficial da IL, pouco depois de o líder, Rui Rocha, ter terminado o discurso no espaço Lisboa ao Vivo (LAV), que fez com a cara e uma parte da camisa coberta por pó verde.