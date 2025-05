“Eles estão de cabeça perdida, eles dizem coisas diferentes, na coligação. No PSD querem a IL, o CDS não quer, eles estão completamente de cabeça perdida”, afirmou o líder socialista que falava aos jornalistas no final de uma visita à feira de Espinho, onde momentos depois entrou a caravana da AD.

Pedro Nuno Santos foi questionado sobre os desenvolvimentos das últimas horas, depois do líder da IL ter dito que tinha sido desafiado por lideranças do PSD para uma coligação pré-eleitoral.

“A AD com a IL é uma mistura explosiva do ponto de vista do radicalismo e do ataque ao Estado Social”, afirmou ainda Pedro Nuno Santos.

Num comício no domingo em Viseu, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que o voto na IL “retira força” ao primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Por bem intencionados que sejam, nós podemos dizer, por exemplo, aqui em Viseu que votar na IL é voto desperdiçado, não concorre para uma maioria maior. E, já agora, mesmo [a nível] nacional retira força ao primeiro-ministro que hoje temos e que vamos continuar a ter para o futuro”, afirmou.

Pouco depois, também o líder do CDS-PP, Nuno Melo, aproveitou para enfatizar uma frase que disse no sábado, em Famalicão, e que disse ter criado “um sururu”: de que a coligação AD é apenas entre PSD e CDS-PP.