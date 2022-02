Após 150 anos, um dos icónicos monumentos da Ilha de Páscoa, uma estátua Moai – também conhecidas como Cabeças da Ilha de Páscoa — regressa à sua terra de natal. A estátua estava na capital do Chile, Santiago.

O jornal The Guardian noticia que o retorno do monumento está relacionado com uma longa campanha para devolver o monumento a Rapa Nui, nome pelo qual a Ilha da Páscoa é conhecida a nível local.

A escultura de uma cabeça gigante, que está longe de casa desde 1870, pesa 715 kg e será transportada por meio de um camião até à cidade portuária chilena de Valparaíso. Depois, seguir-se-á uma nova viagem, por via marítima, com uma duração prevista de cinco dias para chegar à Ilha de Páscoa.

Estes esforços são resultado da criação de um programa de repatriamento orquestrado pelo Ministério da Cultura chileno, que visa devolver às ilhas o que resta de objetos simbólicos, culturais e sagrados.

Rapa Nui possuiu mais de 1.000 estátuas de pedra, que foram esculpidas séculos atrás pelos habitantes da ilha, e que são património mundial da UNESCO.

Consuelo Valdés, ministra da Cultura do Chile, felicita a processo de devolução do monumento: “Pela primeira vez, um Moai retornará à ilha vindo do continente”. A ministra acrescentou que a devolução “faz parte de um trabalho” que, como ministério, começaram “há anos atrás, com o retorno de várias coleções e ancestrais à sua terra natal.”

A estátua ficará no Museu Antropológico Padre Sebastián Englert, na ilha, adianta o jornal britânico.