Principais acontecimentos registados no dia 19 de novembro:

1807 - Tropas francesas comandadas pelo general Junot entram em Portugal, pela fronteira de Segura. Começam as invasões francesas.

1846 - É fundado o Banco de Portugal com o decreto régio que determina a fusão do Banco de Lisboa com a Companhia de Confiança Nacional.

1942 - II Guerra Mundial. Forças soviéticas contra-atacam em Estalinegrado, cercando as tropas alemãs.

1961 - Cerca de cinco mil rebeldes argelinos, detidos em prisões francesas, terminam uma greve de fome de 19 dias, conseguindo o estatuto de prisioneiros políticos.

1962 - É inaugurado o Centro de Investigação do Instituto Calouste Gulbenkian.

1975 - É assinado o Acordo de Madrid, através do qual a Espanha cede o Saara Ocidental a Marrocos e à Mauritânia.

1977 - Um Boeing 727 da TAP despenha-se, ao tentar aterrar no aeroporto de Santa Catarina, no Funchal. Morrem 131 pessoas. É o primeiro e único grande desastre sofrido pela transportadora aérea nacional.

- O presidente egípcio Anwar Sadat é o primeiro líder árabe a visitar Israel.

1983 – Fortes chuvas provocam inundações na região de Lisboa, causando oito mortos e cerca de um milhar de desalojados.

1985 - Começa, em Genebra, a primeira cimeira entre o presidente norte-americano Ronald Reagan e o dirigente soviético Mikhail Gorbachev.

1990 - Inicia-se a Cimeira da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, que dá origem à Carta de Paris para uma Nova Europa.

1991 - Barros Moura, Raimundo Narciso e Mário Lino são expulsos do PCP por "atividades fracionárias". O sindicalista José Luís Judas demite-se do partido.

1998 - Odivelas e Trofa passam a concelho.

2002 - O petroleiro Prestige parte-se em dois e afunda-se ao largo da Galiza. O derrame de fuel óleo aumenta exponencialmente.

2004 – Termina formalmente o Serviço Militar Obrigatório, embora na prática tivesse terminado a 19 de setembro, data a partir da qual os três ramos das Forças Armadas passaram a contar apenas com voluntários contratados.

2005 - Morre, aos 80 anos, José Azevedo, proprietário do Peter Café Sport, na Horta, Faial.

2008 - Médicos europeus realizam um transplante de traqueia com tecido do próprio paciente, eliminando a possibilidade de rejeição do órgão.

2009 - O Governo proíbe a cobrança de taxas em operações em ATM e em movimentos com cartões Multibanco.

2014 – Morre, aos 83 anos, Mike Nichols, um dos mais celebrados realizadores de Hollywood.

2018 - Um troço de uma estrada municipal entre Borba e Vila Viçosa colapsa para o interior de duas pedreiras contíguas, provocando cinco mortos.