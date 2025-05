A editar no dia 20, "A mais breve História da Rússia (em BD)" adapta um livro que José Milhazes publicou em 2022, com uma síntese histórica, que se prolonga desde a origem dos povos eslavos até à Federação da Rússia (1991), passando pelos vários aspetos do Império e do poder dos sovietes no século XX.

Quando o livro saiu em 2022, José Milhazes contou à agência Lusa que decidiu escrevê-lo para dar a conhecer a História de um país que é "determinante para os destinos da Europa - e a Rússia é um país europeu - e para se entender as tomadas de posição dos dirigentes russos".

"Não escrevi este livro para as pessoas que já sabem tudo, escrevi este livro para as pessoas que querem saber mais sobre a Rússia. Não se trata de uma obra académica, está escrito numa linguagem acessível, mas é uma obra histórica porque lanço os factos sobre a História do país", explicou o autor.

A nova edição em BD foi adaptada pela escritora e ex-jornalista Dulce Garcia e pela desenhadora Joana Afonso, autora de, entre outros, “O Baile” e “Bestiário da Isa”, e de outras adaptações literárias, nomeadamente “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, com João Lameiras, e “Maria Moisés”, de Camilo Castelo Branco, com Carina Correia.

De acordo com a Asa, a nova edição em banda desenhada conta com um capítulo adicional, intitulado "A nova (des)ordem mundial", com referência à invasão militar russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, "onde surgem como personagens" os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

José Milhazes, jornalista, historiador e tradutor, que viveu mais de três décadas na Rússia, é autor de obras como “Angola – O princípio do fim da União Soviética” (2009), “A Saga dos Portugueses na Rússia” (2011), “As Minhas Aventuras no País dos Sovietes” (2017) ou “A Mais Breve História da Ucrânia” (2023).

A banda desenhada “A Mais Breve História da Rússia” será apresentada a 28 de maio na FNAC do Colombo, em Lisboa, e a 07 de junho na Feira do Livro de Lisboa.