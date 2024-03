A Polícia de Segurança Pública (PSP) a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lançam amanhã, dia 19 de março, a Campanha de Segurança Rodoviária “2 Rodas: Agarre-se à Vida”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024.

A decorrer entre os dias 19 e 24 de março, a campanha tem como objetivo alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco, como a condução sob influência do álcool, o excesso de velocidade e a incorreta utilização dos dispositivos de segurança.

As ações de sensibilização e operações de fiscalização terão lugar seguintes localidades:

Dia 19 de março, às15h00: IC2 – Km 176.2 N/S – Condeixa

Dia 20 de março, às 09h30: Praça da República – Porto

Dia 21 de março, às 07h00: EN14 – Celeirós

Dia 22 de março, às 10h00: Rua Principal – S. Domingos de Rana, Cascais

Esta é a terceira das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano . Até ao final do ano serão realizadas mais nove campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

A PSP a ANSR e a GNR relembram que: