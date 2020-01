O que estamos dispostos a fazer por um futuro sustentável? Vamos ter serviço nacional de saúde daqui a dez anos? A tecnologia faz mal à nossa cabeça? Quando o tema é imigração, quem dita as regras? Como é que Portugal vai mudar com o 5G?

Este é só o início de uma série de perguntas que o SAPO24 decidiu colocar em cima da mesa para os próximos dez anos. 2020 convida-nos a pensar a década — como é que o mundo vai mudar e como é que nós mudamos com ele — e foi esse o desafio que colocámos a vários convidados nas conversas que serão publicadas ao longo das próximas semanas em 24.sapo.pt.

20/30. 20 perguntas daqui até 2030 é o nome da série em vídeo, texto e fotografia que vai abordar temas como o ambiente, as migrações, a inteligência artificial, o futuro da ciência, relacionamentos e violência, o mar, o 5G, o humor, o futebol, a televisão, o consumo, o Interior, a saúde mental, o Espaço, o Brexit, a educação, as startups, o envelhecimento, as redes sociais ou as cidades de amanhã.

Por cada pergunta, muitos temas associados e tantas respostas quantas as convicções que os nossos convidados trazem à conversa . Desafiámos homens e mulheres com provas dadas em cada uma destas áreas. Falam do que sabem porque falam do que vivem, estudam, trabalham. E não fugiram às questões difíceis.

Entre os convidados da série 20/30 temos o ativista Diogo Silva, rosto da greve climática em Portugal; Pedro Neto, diretor-executivo da Amnistia Internacional; Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano Azul; Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal;Daniel Cotrim, psicólogo da APAV, que acompanha mulheres e crianças vítimas de violência doméstica há quase 20 anos; Pedro Saleiro, Data Science Manager da Feedzai; Pedro Pinto, porta-voz da UEFA; Pedro Boucherie Mendes, diretor de planeamento estratégico da SIC; Paulo Fernandes, Presidente da Câmara do Fundão; Manuel Cardoso, humorista; Maria do Céu Mateus, professora catedrática da Universidade de Lancaster e especialista em saúde pública; Sebastião Lancastre, CEO da Easypay; Inês Drummond Borges, diretora de marketing ibérico da Worten; Ivone Patrão, psicológica especialista em ciberpsicologia e dependências online, entre outros.

