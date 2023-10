Escrito pelo politólogo norte-americano Lawrence S. Graham (1936-2023), professor na Universidade do Texas, Austin, durante 45 anos, a obra foi publicada nos Estados Unidos em 1993 e é considerada “um livro pioneiro sobre os militares e a consolidação da democracia portuguesa”, segundo a editora Tinta-da-China.

“As Forças Armadas Portuguesas e o Estado” é o terceiro volume da coleção “O 25 de Abril visto de fora”, uma iniciativa da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril em parceria com a Tinta-da-China.

A obra será apresentada no sábado numa mesa-redonda com António Costa Pinto, coordenador da coleção e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Bárbara Bulhosa, editora da Tinta-da-China, Maria Inácia Rezola, comissária executiva das comemorações, Luís Nuno Rodrigues, professor do Departamento de História do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, e Telmo Faria, historiador, de acordo com um comunicado da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril.

Está ainda previsto, para sábado, um debate, sob o título “Capitães em Movimento: memórias da Guerra Colonial e da conspiração”, moderado pelo jornalista Mário Galego, com os coronéis Jorge Golias e Nuno Santos Silva e o comandante Pedro Lauret, que vão partilhar as suas memórias sobre os anos finais da ditadura.