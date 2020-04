A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que é tempo de “dar completa prioridade” ao reforço do estado social, depois de cantar o “Grândola, Vila Morena”, na varanda da sede bloquista, em Lisboa.

“Estar à janela à cantar a mesma hora é dizer que, mesmo no confinamento, estamos todos uns com os outros, celebramos a democracia e a liberdade que é aquilo que nos dá os instrumentos para ultrapassar a crise”, disse, em declarações à RTP. Acompanhada por outros dirigentes bloquistas, Catarina Martins cantou a "Grândola" de Zeca Afonso, símbolo da revolução, às 15:00, correspondendo ao apelo da Associação 25 de Abril, no ano em que, por causa da pandemia de covid-19, não se realizaram as habituais manifestações populares na rua. “Eu sinto o que sente muta gente, a falta que faz hoje podermos sair à rua, de estar uns com os outros. Hoje é aquele dia que [em Lisboa] se desce a Avenida [da Liberdade] e pessoas que não se conhecem de lado nenhum sentem que estão a festejar” a revolução, disse. Para Catarina Martins, este “é o momento de dar completa prioridade ao estado social que, com as suas fragilidades, é o melhor” que existe atualmente, a começar pelo Serviço Nacional de Saúde, “dar carreiras, salários dignos aos seus profissionais”. “E não deixar ninguém para trás. Lembrar as pessoas sem habitação, que vivem na precariedade e não tem nenhum apoio”, acrescentou. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.