“Queria deixar um apelo à juventude, aos que nasceram e cresceram depois do 25 de abril, que tomem nas mãos Abril, esse Abril que é deles porque é nele que estão as respostas para os problemas como os da habitação”, disse Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas, no Seixal, no distrito de Setúbal, momentos antes do espetáculo comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril que hoje decorre naquele concelho.

O líder do PCP considera que o caminho de Abril não é o caminho dos baixos salários, das baixas reformas, das dificuldades de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, da precariedade e do que empurra milhares de jovens para fora do país todos os dias.

“É exatamente o contrário, é o caminho da felicidade e da consagração de direitos e é isso que é preciso retomar”, frisou adiantando que as opções do atual Governo “não caminha no caminho de abril” uma vez que vão no sentido de concentrar ainda mais riqueza nos 10 por cento mais ricos do país.

Paulo Raimundo adiantou que o caminho de Abril é de uma política ao serviço de uma maioria ou seja dos 4,5 milhões de trabalhadores por conta de outrem e dos dois milhões de reformados e pensionistas.