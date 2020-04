"O PS sublinha a importância do discurso do Presidente da República. A sua intervenção valorizou os elementos essenciais que nos fazem enquanto deputados estarmos na Assembleia da República na evocação do 25 de Abril: A liberdade, a justiça social e o país europeu que trouxe valores culturais, sociais e económicos, consolidando a vida democrática", declarou José Luís Carneiro.

O "número dois" da direção dos socialistas falava aos jornalistas no final da sessão solene comemorativa do 46º aniversário do 25 de Abril na Assembleia da República, cerimónia que terminou com o discurso do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Perante os jornalistas, o secretário-geral adjunto do PS defendeu que a cerimónia no parlamento foi "a melhor forma de homenagear mulheres e homens, civis e militares, que deram as suas vidas para que se pudesse hoje viver os valores de Abril".

"É um dever muito particularmente daqueles que na Assembleia da República têm a obrigação de se baterem por esses mesmos valores. Estes valores são perenes porque fomos capazes de construir com equilíbrio uma democracia plural, representativa, europeia e aberta ao mundo", sustentou.

José Luís Carneiro deixou também uma mensagem às vítimas e cidadãos atingidos pela covid-19.

"Não há melhor modo de homenagearmos mulheres e homens que sofrem em todo o país - e a quem damos uma palavra de solidariedade e de esperança no nosso futuro coletivo - do que na casa da democracia honrarmos os valores pelos quais temos de trabalhar e lutar todos os dias", reforçou.

Questionado sobre os avisos deixados pelo Bloco de Esquerda e PCP ao Governo, recusando qualquer lógica de austeridade a curto ou médio prazo, o secretário-geral adjunto do PS referiu-se ao papel crucial que terá de possuir a União Europeia, sobretudo na frente da recuperação económica.

"Depois de sermos capazes de travar a expansão da pandemia, controlando-a do ponto de vista da capacidade de resposta [do Serviço Nacional de Saúde], tem de ser lançado um plano de recuperação económica e social. É também por esse objetivo que nos temos batido na Europa", sustentou.

De acordo com o secretário-geral adjunto do PS, as dificuldades económicas já registadas em todo o continente europeu "exigem uma resposta de proteção do emprego e relançamento da economia".

"Um primeiro passo foi garantido com a decisão do Eurogrupo para a criação de três importantes redes de proteção e que entram em vigor em 01 de junho. Mas há um segundo passo que tem de ser dado e que está diretamente relacionado com a recuperação económica e social. Até 06 de maio, aguardamos que a Comissão Europeia apresente um projeto que garanta a recuperação económica e social", acrescentou.