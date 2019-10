1978 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao presidente egípcio Anwar Al-Sadat e ao primeiro-ministro israelita Menachem Begin.

1980 - Sete elementos do IRA começam, numa cadeia da Irlanda do Norte, a greve de fome pelo reconhecimento do estatuto de prisioneiros políticos.

1988 - Vítor Constâncio demite-se do cargo de secretário-geral do PS.

1995 - Mário Soares recebe o Prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional.- A Letónia apresenta o pedido de adesão à União Europeia.

1998 - A União Europeia aprova o embargo à carne portuguesa de bovino.- O Parlamento angolano aprova a revogação do estatuto especial de Jonas Savimbi.

2002 - Luís Inácio Lula da Silva é eleito para a Presidência do Brasil.

2006 - O governo decide reduzir as transferências orçamentais para a Madeira, nos cinco anos seguintes, por ter sido apurado um défice adicional nas contas da região em 2005.

2008 - O Presidente da República, Cavaco Silva, veta o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, argumentando que o diploma possui duas normas que colocam "em sério risco os equilíbrios político-institucionais” - O avançado português Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do ano pela FIFPro, tornando-se o primeiro não brasileiro a conquistar o prémio instituído pelo sindicato internacional dos jogadores de futebol.

2011- O comité de peritos da UNESCO recomenda a inscrição do fado na lista representativa do Património Cultural da Humanidade, por considerar que é "um género de grande versatilidade poética e musical" com "um forte sentimento de pertença e ligação a Lisboa".

2013 – O piloto alemão Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) torna-se, aos 26 anos, o mais jovem tetracampeão do Mundo de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Índia, 16.ª das 19 provas do calendário. - Morre, aos 71 anos, Lou Reed, músico, compositor e guitarrista norte-americano.

2015 – Ao fim de 36 dias o “rapper” e ativista luso-angolano Luaty Beirão, internado sob detenção numa clínica de Luanda, põe fim à greve de fome em protesto contra a sua prisão preventiva. - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o fim das tarifas de ‘roaming’ a partir de 15 de junho de 2017 nos telemóveis e o acesso aberto à Internet.

2016 - Morre, aos 72 anos, João Lobo Antunes, neurocirurgião.

2017 - O parlamento regional da Catalunha aprova a independência da região e a separação de Espanha numa votação sem a presença dos principais partidos que se opõem à proposta e que abandonaram a sala minutos antes. - O senado de Espanha aprova por maioria absoluta autorizar o governo a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha. - O Governo espanhol ordena a destituição do presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, do vice-presidente, Oriol Junqueras, e de todos os 'consellers' (ministros regionais) do Governo catalão, ao abrigo da aplicação do artigo 155 da Constituição.