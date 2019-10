Principais acontecimentos registados no dia 28 de outubro:

1467 - Nasce o pensador humanista Erasmo de Roterdão, autor de "Elogio da Loucura", amigo e mentor do português Damião de Góis.

Pensamento do dia: " Aquele que conhece a arte de viver consigo mesmo ignora o aborrecimento". Erasmo de Roterdão (1469-1536), humanista e pedagogo holandês.

1492 - O navegador Cristóvão Colombo descobre Cuba.

1790 - Tratado do Escorial. A Espanha renuncia aos direitos sobre a costa ocidental da América do Norte a favor da Coroa britânica.

1856 - É inaugurado o primeiro troço de caminho de ferro entre Lisboa e o Carregado.

1860 - Nasce Jigoro Kano, fundador do judo, em Mikage, perto da cidade de Kobe, no Japão.

1886 - É inaugurada a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque.

1892 – Primeira exibição pública de um espetáculo de teatro ótico, com projeção de imagens animadas, de Charles-Emile Reynaud, três anos antes de os irmãos Lumière exibirem o seu primeiro filme.

1903 - Nasce o escritor inglês Evelyn Waugh, autor de "Magia Negra" e "Reviver o Passado em Briedeshead".

1909 - Nasce o pintor inglês Francis Bacon.

1918 - É fundada a República da Checoslováquia, unificando a Boémia, a Morávia e a Eslováquia.

1919 - Começa a Lei Seca, nos EUA, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas.

1922 - Benito Mussolini toma o poder em Itália. Começa a ditadura fascista.

1929 - Os preços começam a descer na Bolsa de Nova Iorque. Seriam necessárias 24 horas para se perceber a dimensão do desastre.

1954 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor norte-americano Ernest Hemingway.

1959 - É fundada a Federação Portuguesa de Judo.

1962 - O líder soviético Nikita Krutschev anuncia a retirada dos mísseis de Cuba.

1971 - A Câmara dos Comuns vota a favor da entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia.

1989 - Elementos conotados com a extrema-direita assassinam o dirigente do PSR José Conceição Carvalho, em Lisboa. Tinha 36 anos.

1995 - Toma posse o XIII Governo Constitucional, liderado por António Guterres.

2003 - A poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen recebe o Prémio Rainha Sophia de Poesia Ibero-americana.

2004 - Descoberta de esqueleto humano - Homem Floriensis -, com mais de 18 mil anos, na ilha das Flores, Indonésia, impõe revisão de hipóteses das teorias evolucionistas.

2007 - Cristina Kirchner, mulher do presidente cessante da Argentina, Nestor Kirchner, e candidata favorita às presidenciais, é eleita presidente à primeira volta, com 44,8%. É a primeira mulher eleita presidente da Argentina.

2009 - Face Oculta. O departamento de Investigação da Polícia Judiciária de Aveiro faz buscas em várias empresas e sociedades do país no âmbito da operação "Face Oculta", sobre suspeitas de corrupção. REN, REFER, EDP e Galp são algumas das empresas visitadas pela PJ. No primeiro dia são constituídos 12 arguidos, entre os quais o administrador do BCP e ex-ministro da Administração Interna de António Guterres, Armando Vara, o filho do presidente da REN, o advogado Paulo Penedos, e o empresário aveirense José Godinho, detido por perigo de fuga.

2011 – Triatlo: João Silva torna-se tricampeão europeu de sub-23. - Os 16 países membros da Commonwealth acordam alterar as regras de sucessão ao trono de Inglaterra para acabar com a primazia masculina.

2014 - O foguetão Antares, da empresa norte-americana Orbital Sciences, transportando a cápsula não tripulada Cygnus para a Estação Espacial Internacional explode seis segundos depois do seu lançamento.

2016 - A operação de aquisição do BPI pelo CaixaBank é autorizada pelo Banco Central Europeu.

2018 - O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) nas presidenciais brasileiras, Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, é eleito, na segunda volta das eleições, 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos. - O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) sagra-se pentacampeão mundial de Fórmula 1.