Principais acontecimentos registados no dia 29 de novembro:

1807 - Invasões. As forças francesas entram em Lisboa. A regência é substituída pelo poder da Junta do chamado El-Rei Junot

1874 – Nasce, em Avanca, António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, médico, neurologista, cientista, professor, político, escritor, ensaísta e industrial. Criador da psicocirurgia e Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1949, pela descoberta da leucotomia pré-frontal (lobotomia)

1899 – O suíço Joan Gamper e mais 11 homens fundam o FC Barcelona, durante uma reunião no ginásio Sole

1924 – Morre, com 65 anos, o compositor italiano Giacomo Puccini, autor de "La Boheme", "Tosca" e "Madame Butterfly"

1929 - Richard E. Byrd, tenente da marinha norte-americana, efetua o primeiro voo sobre o Pólo Norte

1945 - Joseph Tito proclama a constituição da República Socialista da Jugoslávia

1947 - A ONU aprova o plano de divisão da Palestina em dois territórios, um judaico e outro palestiniano, dando origem ao Estado de Israel, no ano seguinte

1962 - A França e o Reino Unido estabelecem o acordo para a construção do avião supersónico Concorde

1986 – Morre, aos 82 anos, o ator norte-americano Cary Grant.

1990 - O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 678 que autoriza o recurso à força para obrigar o Iraque a retirar do Kuwait, até 15 de janeiro

2001 – Morre, com 58 anos, o músico britânico George Harrison, cofundador dos Beatles.

2004 - A justiça venezuelana acusa formalmente o copiloto português da Air Luxor e as três passageiras do voo de tráfico de droga

- O Grande Prémio EDP de Artes Plásticas é atribuído ao poeta, escritor e artista plástico Mário Cesariny

2005 – Morre, com 77 anos, Manuel de Brito, o mais antigo galerista português, fundador da Galeria 111, em Lisboa, importante colecionador e dinamizador da arte portuguesa contemporânea

2006 - O presidente da Bolívia, Evo Morales, promulga a nova lei da reforma agrária que prevê a extinção das grandes propriedades e a redistribuição das terras aos pobres

- O Papa Bento XVI celebra a primeira missa num país muçulmano, no segundo dia da sua visita à Turquia

2007 - Os ministros dos Transportes e das Telecomunicações da União Europeia aprovam o projeto de sistema de navegação por satélite Galileo, com o voto contra da Espanha

2011 - O médico pessoal de Michael Jackson, Conrad Murray, é condenado a quatro anos de prisão por homicídio involuntário do cantor, a 25 de junho de 2009

2014 - Confrontos entre manifestantes pró-democracia e polícia, em Hong Kong, resultam em dez feridos e 28 detidos, após quatro noites de tensão no bairro de Mong Kok

2016 - Cinco pessoas sobrevivem ao desastre de avião, perto do aeroporto internacional de Medellín, e 76 morrem. O aparelho fazia um voo 'charter' com 81 pessoas a bordo, incluindo a equipa de futebol brasileira Chapecoense Real, que ia disputar a final da Taça Sul-Americana com uma equipa colombiana.

2017 – Morre, aos 79 anos, Belmiro de Azevedo, empresário, durante décadas líder da Sonae

2018 - A música reggae jamaicana é inscrita na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)