Principais acontecimentos registados no dia 3 de novembro:

1801 - Nasce o compositor italiano Vincenzo Bellini.

1887 – É fundada a Associação Académica de Coimbra

1901 - Nasce o escritor e político francês André Malraux, historiador, ministro francês da Cultura, resistente à ocupação nazi durante a II Guerra Mundial, autor de "A Condição Humana".

1908 - Robert Baden-Powell funda o movimento escutista.

1910 - A Lei do Divórcio é promulgada pelo Governo da I República Portuguesa.

1946 - O Japão adota o constitucionalismo, com a transferência do poder legislativo do imperador para uma assembleia eleita.

Laika, o primeiro ser vivo no espaço Laika foi o primeiro ser vivo a ser enviado para o espaço, a bordo da nave soviética Sputnik II lançada a 3 de novembro de 1957. A Sputnik II foi lançada a partir de Baikonur, no Casaquistão. A cadela morreu poucas horas depois do lançamento devido a stress e sobreaquecimento atribuído ao mau funcionamento do sistema de controlo térmico. Laika é o nome russo para várias raças de cães similares ao husky, oriundas da Sibéria. Apesar do acidente e da morte de Laika, a experiência provou ser possível que um ser vivo suportasse as condições de gravidade no espaço, o que abriu caminho à participação humana em voos espaciais.

1957 - A URSS lança o satélite Sputnik II. Laika, a cadela, é sacrificada na experiência.

1965 - Guerra Colonial. O Conselho de Segurança da ONU pede a todos os estados membros para não prestarem a Portugal qualquer assistência "que permita continuar a repressão" dos povos africanos, em particular a venda de armas e equipamento militar.

1967 - O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados concede as primeiras cem bolsas de estudo a jovens militantes dos movimentos de libertação dos territórios africanos sob administração portuguesa.

1983 - O Governo português aprova a abertura à iniciativa privada dos setores bancário, segurador, adubeiro e cimenteiro.

1986 - A imprensa libanesa revela a venda de armas ao Irão pelos EUA. Rebenta o escândalo Irão-Contras.

1994 - A Comissão Europeia aprova o financiamento da construção da ponte Vasco da Gama, em Lisboa.

1996 - É anunciada a extinção do conselho nacional do PCP, órgão presidido por Álvaro Cunhal.

1998 – Morre, aos 93 anos, o “cartoonista” norte-americano Bob Kane, criador do herói de banda desenhada Batman.

2006 - O ator Tom Cruise, Paula Wagner e a Metro-Goldwyn-Mayer assumem o controlo dos estúdios de cinema da United Artists, fundados há 85 anos por Charlie Chaplin, Mary Pickford e D. W. Griffith.

2008 – Nacionalização do BPN: Administradores da CGD assumem funções. - A Casa Ronald McDonald, que acolhe as famílias de crianças internadas no Hospital de D. Estefânia, em Lisboa, recebe a primeira família.

2009 -Tratado de Lisboa. Vaclav Klaus, presidente da República Checa, ratifica o Tratado de Lisboa, permitindo que o novo modelo de governação entre em vigor na União Europeia. Fica aberto o caminho para a nomeação de dois novos cargos na EU: o de presidente do Conselho Europeu e de alto representante para a Política Externa.

2014 - O grupo francês Altice, que detém as portuguesas Cabovisão e Oni, oferece 7.025 milhões de euros para a compra dos ativos da PT Portugal, excluindo África e a dívida da Rioforte.

- Abre a One World Trade Center, conhecida por “Torre da Liberdade”, em Nova Iorque para preencher parte do vazio deixado há 13 anos na baixa de Manhattan pelo atentado terrorista de 11 de Setembro. O edifício recebe os trabalhadores da editora Condé Nast.