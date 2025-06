Amber, uma cadela de cinco anos cruzada de labrador retriever, foi resgatada das ruas do Catar, quando ainda era bébé, por uma instituição de caridade e mudou-se para o Reino Unido.

No entanto, desapareceu depois de ter passado apenas uma noite com a sua nova família adotiva, perto de Bramshaw, na New Forest.

A cadela desapareceu no dia 25 de abril, e durante os 36 dias seguintes, embarcou numa aventura por Hampshire e Dorset, chegando mesmo a nadar até uma ilha, antes de ser resgatada.

Houve 63 relatos de pessoas que avistaram a cadela no Parque Nacional de New Forest e postos de comida e câmeras foram montados para tentar localizá-la.

Amber caminhou na direção sudoeste pela floresta até a costa e terminou em Sandbanks, em Poole, onde nadou cera de dois quilómetros, do Porto de Poole à Ilha Brownsea.

Uma moradora da ilha pouco povoada deixava comida para a cadela todas as noites. Quatro dias depois, Amber tentou nada de volta para o continente e foi vista pela tripulação de um ferry que passava.

Ethan Grant, um dos membros da tripulação, pensou inicialmente que Amber fosse uma foca: "Depois percebi que era um cão e pensei 'O que é que ele está a fazer ali?' Dava para perceber que ela se estava a esforçar, então percebemos que a tínhamos que tirar de lá, caso contrário ela não teria sobrevivido."

Depois de cinco semanas a vaguear, Amber foi declarada saudável por um veterinário. A cadela perdeu bastante peso e está agora a comer refeições extra, antes de poder ser considerada para adoção.

Amber foi trazida para o Reino Unido pela KS Angels Rescue, uma organização administrada pelo casal Sam Collins e Kelly Parker.

"Tivemos muitas pessoas bem-intencionadas que realmente tentaram ajudar", disse Kelly Parker ao The Guardian. "Infelizmente, com uma cadela assustada que entrou neste estado mental selvagem, ela teria fugido com qualquer pessoa."

Segundo Parker, cada vez que a cadela era avistada, já tinha percorrido mais oito ou nove quilómetros.

" Tem sido frustrante, sentimos como se estivéssemos sempre atrás dela. Definitivamente foi uma experiência que eu preferiria não ter de novo — mas teve um final feliz."

A família que acolheu Amber disse que as viagens da cadela causaram-lhes algumas semanas de ansiedade. Jess Wadsworth disse que não fazia ideia de como Amber conseguiu escapar, pois tinha instalado uma cerca de 2,4 metros de altura para veados.

"Ainda não consigo acreditar [que a Amber voltou]”, disse.

Wadsworth acrescentou que a Amber está em boas condições, considerando a duração da viagem. "Ela já está em ótimo estado, comparado ao tempo que passou em viagem. Que linda menina!"

A organização agradeceu a resposta da população local e dizem ter esperança de encontrar uma nova casa para Amber em breve.

“A mulher com quem a Amber fez amizade na Ilha Brownsea já entrou em contato connosco sobre a adoção, então estamos a conversar com ela”, disse Parker.