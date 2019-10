Principais acontecimentos registados no dia 30 de outubro:

1811 - Sai a primeira edição de "Sensibilidade e Bom Senso", de Jane Austen.

1821 - Nasce o escritor russo Fiodor Dostoievsky, autor de "Crime e Castigo", "O Idiota", "Os Irmãos Karamazov".

1871 - Nasce o escritor francês Paul Valéry, autor de "A Jovem Parca" e "A Dança".

1885 - Nasce o escritor norte-americano Ezra Pound, autor de "Cantos" e "Exultações".

1905 - O czar Nicolau II da Rússia promete um parlamento representativo, uma constituição e liberdade de imprensa e de associação.

1914 - Massacre de Cuangar, em Angola, no ataque alemão ao posto de comando português. Morrem vinte e duas pessoas.

1922 - Benito Mussolini apresenta o governo fascista de Itália.

1928 - Começam as transmissões experimentais de televisão no Reino Unido.

1932 - Nasce o cineasta francês Louis Malle, realizador de "O Sopro no Coração" e "Trinta Anos Esta Noite".

1938 - Orson Welles transmite a versão radiofónica da "Guerra dos Mundos", de H.G.Welles, simulando uma reportagem em direto sobre a invasão da Terra por marcianos.- Salazar anuncia a intenção de manter Portugal como país neutro na II Guerra Mundial.

1954 - É inaugurada a ponte de Santa Clara, em Coimbra.

É mais fácil enganar uma multidão do que um homem". Pío Baroja (1872-1956), escritor espanhol

1956 - Morre o escritor espanhol Pio Baroja, autor da trilogia "A Luta pela Vida". Tinha 83 anos.

1987 - Privatização da British Petroleum, a mais importante operação de venda de participações do Estado, no Reino Unido.

1990 - Completa-se a abertura do túnel sob o Canal da Mancha.

2004 - A Torre do Tombo impede a saída do país de Atlas Universal de 1643, adquirindo-o por 1,5 milhões de euros.

2005 - A Interrupção Voluntária da Gravidez passa a estar incluída no sistema de gestão de listas de espera em cirurgia.

2006 - O antigo ditador chileno Augusto Pinochet é colocado em prisão domiciliária, acusado de tortura e desaparecimento de pessoas durante o regime militar (1973-1990).

2010 - Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), é eleita a primeira mulher Presidente do Brasil.

2011 – O par português Gonçalo Roque/Sofia Rolão conquista a medalha de ouro na prova de combinado/"All round" do 25.º Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática, em Varna, Bulgária. - Morre Axel Axgil, defensor dos direitos dos homossexuais que ajudou a fazer da Dinamarca o primeiro país a legalizar as relações entre parceiros do mesmo sexo. Tinha 96 anos.

2015 - Pedro Passos Coelho é empossado primeiro-ministro do XX Governo Constitucional, pelo Presidente da República, Cavaco Silva, durante uma cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

2017 - O Ministério Público espanhol apresenta acusações contra os principais membros do governo catalão por rebelião, sedição e fraude e contra a presidente do Parlamento regional e os membros da mesa que processaram a declaração de independência da Catalunha.