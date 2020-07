Segundo noticia o Expresso citando dados apurados pelos peritos do Instituto Ricardo Jorge (INSA), em Portugal há 300 mil pessoas que já foram infetadas com Covid-19. Estes dados constam do primeiro inquérito à imunidade da população para a Covid-19.

Os resultados apurados significam que Portugal terá 3% da sua população protegida ou imune contra a Covid-19 e estarão alinhados com a tendência verificada noutros países europeus.

O estudo foi desenvolvido pelos departamentos de epidemiologia e de doenças infeciosas do Instituto Nacional Ricardo Jorge e procurou avaliar a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 na população residente, bem como perceber como foi a evolução ao longo do tempo.

Segundo a notícia do Expresso, o Governo está já a par das conclusões da primeira fase do inquérito, sendo que e os dados mais detalhados deverão ser considerados no planeamento da resposta a uma eventual segunda vaga nos próximos meses.

O Inquérito Serológico Nacional à Covid-19 visa estimar a taxa de incidência da infeção pelo novo coronavírus na população residente em Portugal e arrancou a 25 de maio em todo o país . Segundo foi avançado na altura, para a sua concretização, foram selecionadas 1.720 pessoas com 10 ou mais anos e 352 crianças até aos nove anos que tenham recorrido a um dos cerca de 100 laboratórios ou hospitais do Serviço Nacional de Saúde parceiros para a realização de análises laboratoriais de rotina.