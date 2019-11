Estas “condições catastróficas” afetam principalmente os estados de Nova Gales do Sul e de Queensland, onde pelo menos 30 fogos estão ativos e por dominar, acrescentaram.

Áreas próximas de Sydney, a principal cidade do país, estão também em alerta devido à proximidade de alguns incêndios florestais.

O comissário dos bombeiros Shane Fitzsimmons já alertou para a “dificuldade de controlar os incêndios” e exortou as pessoas em zonas de risco a “abandonarem imediatamente as suas casas” antes que a situação se agrave.

“O comportamento das chamas está a ser reforçado pelos ventos quentes e secos”, disse Fitzsimmons, citado pelo canal público ABC.

De acordo com as últimas previsões meteorológicas, a temperatura máxima vai atingir os 37 graus, com ventos superiores a 65 quilómetros por hora.