O mau tempo regressa esta segunda-feira (14), com ventos fortes, chuva e descida de temperatura. O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) alerta para as regiões norte e centro.

A subida da água do Rio Ceira devido à chuva provocada pela depressão Herminia começa a provocar inundações em Cabouco, na freguesia de Ceira, em Coimbra, 27 de janeiro de 2025. PAULO NOVAIS/LUSA Lusa