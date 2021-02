De acordo com a nota divulgada às redações, a maioria dos alunos acolhidos são filhos ou outros dependentes de profissionais de serviços essenciais (cerca de 7 mil), que frequentam escolas públicas ou privadas, seguindo-se o grupo de alunos para quem a escola considerou ineficaz a aplicação do regime não presencial (cerca de 3300) e ainda alunos abrangidos por apoios terapêuticos (cerca de 2300), de acordo com o reporte feito pelos Agrupamentos de Escolas à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

É ainda referido que, na última semana, as escolas de acolhimento serviram, em média, 37 mil refeições diárias, tendo ultrapassado as 40 mil na passada sexta-feira, dia 12 de fevereiro.

Analisando os dados reportados pelos estabelecimentos de ensino, é possível constatar que a média diária de refeições servidas nas escolas, na segunda semana de pausa letiva, em abril de 2020, foi de cerca de 10 mil, pelo que nas duas semanas de pausa letiva de 2021 foram servidas cerca de três vezes mais refeições (aumento de cerca de 300%).