Se tiver mais de quatro milhões e quiser comprar uma casa, então pode conseguir uma habitação na Rua Alto do Duque, em Belém, aquela que é considerada a rua mais cara de Portugal. Ali, adquirir uma residência custa custa, em média, cerca de 4,5 milhões de euros, de acordo com um estudo divulgado esta segunda-feira pela Idealista.

O Top 3 deste 'ranking' fica completo pela Avenida Brasil, em Cascais, com as casas a chegarem a 3,1 milhões de euros, seguida logo depois pela Avenida Almirante Gago Coutinho, novamente em Lisboa, na zona de Alvalade, por 3,03 milhões.

Nas dez ruas divulgadas pela Idealista, apenas uma não é na capital ou na Grande Lisboa, concretamente a Avenida de Grândola, na Península de Tróia, no distrito de Setúbal, com as casas a andarem na ordem dos 3,029 milhões, o que lhe 'garante' o quarto lugar desta lista.