A iniciativa, que surge da necessidade de recrutar “recursos humanos para as mais diversas áreas do turismo”, permite ao “empregador falar com o futuro colaborador, sem a necessidade do digital”, disse hoje, à LUSA, o presidente da Associação Fórum Turismo e fundador da Bolsa de Empregabilidade, António Marto.

A 1.ª Feira de Emprego do Centro vai decorrer em Coimbra, das 10h às 17h: “Contamos que, ao longo desta jornada de horas, 50 empresas possam estar a identificar e a contratar talento”, frisou.

No evento, as empresas vão apresentar as suas vagas de emprego aos candidatos, que são oriundos de instituições de ensino superior e profissional das áreas de turismo, entre outros interessados.

Ao longo de sete anos de existência, a Bolsa de Empregabilidade já desenvolveu edições em Lisboa, Porto e no Algarve. Marcada para 9 de maio, a iniciativa vai ao encontro da possibilidade de as empresas poderem contratar para a “época alta”, desta vez na zona Centro, em Coimbra.

“Não quer dizer que elas [as empresas] não o façam autonomamente, mas esta bolsa de empregabilidade permite que a empresa identifique valor e contrate esse mesmo valor, ao mesmo tempo que fala com ele”, explicou.

A vantagem desta feira é que o candidato pode ter contacto com “50 diretores de recursos humanos de uma vez só”.

As empresas terão um espaço físico, um balcão, para responder aos candidatos, e um espaço para que possam apresentar e explicarem como foram construídas, de modo a incentivar as pessoas a desenvolver os seus próprios negócios.

Qualquer pessoa pode visitar a feira, gratuitamente, mediante inscrição prévia, através do ‘link’, ou no local, no dia do evento.

A Feira de Emprego no Centro, organizada pela Bolsa de Empregabilidade, conta com o apoio nomeadamente da Turismo Centro de Portugal e da Câmara Municipal de Coimbra.